El Museu de les Ciències comptarà amb la planta geotèrmica més gran de la Comunitat Valenciana

Aquest és una de les actuacions incloses en els projectes de sostenibilitat ambiental que està impulsant la Ciutat de les Arts i les Ciències, que també contempla la instal·lació de panells solars en les volades exteriors del Museu de les Ciències i solucions d'arquitectura bioclimàtica.

Després de la presentació de propostes, s'estan valorant les diferents opcions per a la contractació de les obres de millora energètica del Museu de les Ciències i que estan vinculades al Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP) publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea (2022/S 103-287741) i Plataforma de Contractació del Sector Públic, el 30 de maig de 2022. Amb l'execució de les intervencions incloses en aquesta contractació s'aconseguirà reduir un 30% del consum d'energia primària no renovable del Museu de les Ciències, que és també un dels requisits exigits pel PIREP, suposant així un estalvi en la despesa energètica de l'edifici.

Aquesta tecnologia es troba ja implantada a menor escala en alguns edificis públics de la ciutat de València, com la Ciutat administrativa Nou d'Octubre i el Complex Esportiu de la Petxina. La del Museu serà la planta de major envergadura de la Comunitat Valenciana, amb una potència tèrmica instal·lada de 4.050 kW tèrmics, pràcticament 10 vegades superior a la de les instal·lacions esmentades.

La planta de geotermia connectarà les sala de màquines del Museu dels Ciències amb els aqüífers naturals del terreny, mitjançant un circuit de canonades que recircularán l'aigua utilitzada per a la climatització de l'edifici.

Aquest aigua absorbeix a l'estiu la calor sobrant que produeixen les màquines de climatització i el traspassa a l'aigua existent en el subsòl, que es troba tot l'any a la mateixa temperatura, sobre els 20ºC, retornant al Museu l'aigua refredada. A l'hivern s'aconseguirà l'efecte contrari, ja que l'aigua adquirirà temperatura del subsòl per a traspassar la calor a la instal·lació de climatització.

Per a açò s'ha projectat una xarxa de 45 pous de xicotet diàmetre (sobre els 30 centímetres) en els terrenys adjacents al Museu de les Ciències, que portaran les canonades fins a la profunditat en la qual es trobe l'aigua a temperatura constant. Per tractar-se d'una energia renovable, la geotermia és una tecnologia neta, atés que no es produeix cap tipus d'abocament al terreny i només s'intercanvia la calor a través del contacte de les canonades amb l'aigua del subsòl, funcionant com un circuit tancat.

"EDIFICI VERD"

La Ciutat de les Arts i les Ciències es troba immersa en la millora de la seua eficiència energètica per a convertir-se en 'edifici verd'. El Museu de les Ciències es proveirà d'energia solar gràcies a la instal·lació de les plaques de paviment fotovoltaic de vidre en les volades exteriors que donen a les façanes nord i sud de l'edifici.

Així mateix, es dissiparà la calor produïda per la instal·lació a través de la planta geotèrmica i es renovarà l'aire de l'interior amb excés de temperatura a través de la formació de corrents naturals, aplicant solucions d'arquitectura bioclimàtica. La renovació d'equipaments per a la millora de l'eficiència energètica en climatització i il·luminació de manera que siguen més eficients és un altre dels objectius.

La instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics és també un dels projectes destacats en la Ciutat de les Arts i les Ciències. En el cas de l'aparcament de l'Umbracle, amb capacitat per a albergar més de 600 vehicles, s'instal·laran 20 punts de recarrega.