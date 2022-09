Un total de 18 espais se sumen al Circuit Viu! per a fomentar l'assistència a sales de concerts

Així ho destaca l'Associació Valenciana de Sales de Música en Directe En Viu!, que apunta que amb aquesta activitat "dona continuïtat a la iniciativa 'Viu. Cap estiu sense música' iniciada en 2020 i que va ajudar a impulsar l'activitat davant els estralls provocats per la covid".

Enguany, el Circuit Viu! s'iniciarà el dissabte 24 de setembre amb els espectacles de la formació canadenca de rock, soul i blues Bywater Call en el Loco Club i del cantautor gallec Luis Fercán en El Volander, tots dos locals situats en la ciutat de València.

En la capital del Turia, també hi haurà actuacions en Radio City, Matisse Club, Peter Rock Club, Café Mercedes Jazz, 16 Toneladas, La Salà i a l'Octubre Centre de Cultura Contemporánia.

El projecte també s'estendrà a escenaris de Castelló de la Plana (Salatal Club, Pub Terra, La Casa de la Mar); Alboraia (La Casa de la Mar); Aiora (Matadero Live Music); Gandia (Teatre del Raval); Sant Joan d'Alacant (Sala Euterpe); Sant Vicent del Raspeig (The One) i Alacant (Sala Stereo). Per tant, el públic podrà assistir a concerts en 18 sales diferents de tot el territori valencià.

D'aquesta manera, el Circuit Viu! s'erigeix com una proposta musical anual que permet mantindre l'activitat dels agents de la indústria musical valenciana (artistes, mánagers, sales, etc.) una vegada ha acabat la temporada de festivals d'estiu, recalca l'organització.

D'altra banda, subratllen que la programació s'ha elaborat seguint els criteris de qualitat musical, varietat estilística, paritat de gènere i diversitat de procedència geogràfica. A més, s'ha combinat la presència d'intèrprets consolidats i novells.

VEUS VALENCIANES

En aquest sentit, els assistents podran gaudir amb les veus valencianes de Pau Alabajos, Leya P, Kela, Júlia, Alúa, Novembre Elèctric, Neus Ferri, Elena Játiva, Clara Andrés, Cactus o Amarillo Fiesta; les sonoritats rockeres de les Wonder (Múrcia), Agoraphobia (Galícia) o Menta (Madrid); el ska de Rokavieja (Múrcia); i el pop de les gallegues Yoly Saa i Sara Sístole, entre uns altres.

Finalment, el Circuit Viu! incideix en la col·laboració entre entitats públiques i privades per a impulsar l'enriquiment cultural de la societat. Així, cal destacar que el projecte compta amb la col·laboració de la Federació Valenciana de la Indústria Musical; la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana a través de l'Institut Valencià de Cultura; i de l'Ajuntament de València.