La Generalitat sol·licitarà 500 milions de fons Next Generation per a implementar la ruta valenciana del biogàs

El pla, que presentarà la consellera Mireia Mollà dijous que ve a València, pretén impulsar la producció massiva de biogàs utilitzant el potencial dels residus sòlids urbans, els residus de les depuradores i de les instal·lacions agroalimentàries, la qual cosa permetrà també avançar en l'economia circular, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Actualment a Europa es produeixen uns 191 TWh/any, mentre que a Espanya la xifra està en 2,74 TWh/any, la qual cosa implica que la Comunitat Valenciana ha d'accelerar la seua implantació per a complir amb els compromisos que li corresponen. La Comunitat Valenciana produeix actualment 0,26 TWh/any i l'objectiu és produir 2,34 TWh/any en 2030, la qual cosa multiplicaria per nou la producció actual.

La proposta de la Conselleria arriba en un context de gran encariment del gas i, per tant, clau per al desenvolupament econòmic sostenible i la sobirania energètica, d'especial interés a més per a la indústria electrointesiva.