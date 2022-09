Empacho británico

Aún queda la traca final. Será el próximo lunes cuando se celebre en la abadía de Westminster el solemne funeral con mandatarios de todo el mundo y la realeza europea, incluido el polémico doblete español. En la ceremonia y posterior traslado de los restos de Isabel II al Castillo de Windsor, donde recibirán sepultura, el operativo británico echará el resto. Desde el día 8 en que falleció, el foco mediático ha sido tan intenso que ninguna noticia por trascendente que fuera logró opacar el torrente de imágenes, declaraciones y comentarios sobre el acontecimiento. Ni un solo medio de comunicación, sea de la tendencia o perfil profesional que fuera, ha escapado del poder de atracción de cuanto rodea a este evento cargado de simbolismo, suntuosidad y morbo.

Mas allá de los efectos que pueda tener la sucesión de una reina que mantuvo unido su reino durante 70 años, lo que el gran público percibe es un espectáculo grandioso, una puesta en escena con el fasto movimiento de masas propio de los rodajes de Cecil B. DeMille. Un público motivado por series como The Crown, películas como The Queen e innumerables trabajos de la industria audiovisual sobre Diana de Gales y su tormentosa relación con la Casa Real. Aquellos y otros conflictos más recientes, protagonizados por diferentes miembros de la familia real británica, han sido revividos hasta la saciedad sin que las fronteras entre realidad y ficción estuvieran bien definidas.

El foco mediático ha sido tan intenso que ninguna noticia por trascendente que fuera logró opacar el torrente de imágenes

Mientras, el cuerpo sin vida de la reina peregrinaba de un lado a otro cubriendo las etapas que el protocolo estableció a rajatabla, cumpliendo el mandato en vida de la propia difunta, los medios desgranaban los detalles más ínfimos del operativo funerario o cualquier aspecto protocolario, político o sentimental que pudiera interesar. Ningún periodista ha escapado a este alud informativo en el que nos hemos visto envueltos, empezando por quien esto escribe. Tanto hemos tenido que ahondar y documentar sobre lo acontecido en el Reino Unido que podríamos dar conferencias de tres horas sobre cualquiera de las facetas que la muerte de Isabel II ha suscitado.

De alguna forma somos cómplices forzados de la gigantesca operación de marketing y estrategia de comunicación que los británicos están realizando con una incuestionable maestría profesional y en la que únicamente les han fallado las manchas de tinta de Carlos III. Por poner un ejemplo sencillo, solo el recorrido de la comitiva fúnebre por los valles, ciudades y monumentos de Escocia no tendría precio en términos de promoción turística a nivel planetario. Y de Londres ya no digamos.

El icono pop en que se convirtió la más longeva de todas las reinas les ha permitido aplicarnos dosis masivas de pompa y circunstancia hasta provocar reacciones tan exóticas como la del gobierno de la Comunidad de Madrid decretando tres días de luto oficial. Único caso fuera de la Commonwealth.

Nuestro verdadero vínculo con el Reino Unido son los quince millones de turistas que nos visitan y los centenares de miles de británicos que prefieren vivir en España. A su Corona y a su gobierno bien poco le hemos de agradecer porque lo peor del contencioso histórico sobre Gibraltar no es que mantengan vivo semejante anacronismo colonial, sino que consientan que la roca sea refugio de filibusteros como aquel pirata Drake al que Isabel I nombró Sir con patente de corso hace cuatro siglos. Sin duda en ese reino hay aspectos admirables de los que hemos de aprender, pero no todo es virtud bajo tanto boato, desfiles y oropeles. Que este empacho británico no nos impida olvidarlo.