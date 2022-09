El PP insta la Generalitat a ingressar "allò que deu" a l'Ajuntament de València

Mitjançant un comunicat, el PP ha asseverat que aquesta quantitat "suposa un 35% més que al gener d'aquest mateix any quan el deute era de cinc milions d'euros". Al mateix temps, ha exigit al Govern de la Generalitat que per al pressupost de 2023, "ja que València, com a mínim mereix, el mateix tracte que la resta de municipis de la Comunitat però estem molt lluny de la mitjana quan açò no ocorria amb governs del PP".

Catalá ha demanat també al govern municipal que "es plante davant Puig i exigisca per a 2023 inversions concordes al nombre d'habitants de la ciutat amb actuacions tan importants com la prolongació de la L-10 o el soterrament de les vies de Serreria que hauria d'escometre l'Estat i Generalitat".

La portaveu del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de València, María José Català, ha criticat el Consell del Botànic per "menysprear" a la capital, que rep "una inversió per habitant de 38 euros enfront dels 180 de mitjana a la Comunitat".

En aquest sentit, Català ha explicat que "un veí de la ciutat de València no rep ni una quarta part de la inversió mitjana destinada a la Comunitat". "Seguim detectant un menyspreu absolut a la ciutat de València. Lluny han quedat els més de 180 milions de mitjana anual d'inversions que feien en la ciutat els governs de PP, enfront dels escassos 24 milions de mitjana que inverteix el Consell del president Puig a València cada any", ha lamentat Catalá.