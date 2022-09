Detingut un jove per estafar 3.600 euros a 10 ancians fent-se passar pel fill d'uns veïns

Agents de la Policia Nacional han detingut un jove de 19 anys per estafar 3.600 euros a 10 ancians a València davant els qui es presentava com el fill d'un veí i els demanava diners per a afrontar les despeses d'un supòsit greu accident que havien patit els seus pares. El jove ja havia sigut detingut al juliol pels mateixos fets, després d'estafar a 15 persones, amb el mateix modus operandi.