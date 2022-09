AMPL.- La Policia desallotja dues persones d'una vivenda ocupada al centre de València

Segons han informat a Europa Press fonts de Prefectura, el desallotjament ha començat sobre les 06.00 hores després de rebre un manament judicial. Durant el desallotjament, segons han comentat les mateixes fonts, no s'han registrat incidents. El que sí hi ha hagut és una concentració d'unes 60 persones "en ambient de testimoni", han indicat.

No obstant açò, des del col·lectiu Entre Barris han assenyalat en xarxes socials que el desallotjament d'aquestes dos persones -Carlos i Noelia- s'ha registrat en una vivenda del cinqué pis del carrer Caixers i han lamentat que el dispositiu policial ha sigut "desmesurat". Precisen que "la solidaritat veïnal ha sigut espectacular".

Per açò, i "per a donar suport a les companyes de Caixers 2", Entre Barris ha convocat "una concentració d'urgència" aquesta vesprada a les 19.00 hores a la plaça del Mercat.

"AGRESSIONS VERBALS I FÍSIQUES" A PERIODISTES

Per la seua banda, la Unió de Periodistes ha fet pública la seua condemna a "les agressions verbals i físiques patides per un company periodista mentre informava" sobre aquest desallotjament.

El col·lectiu professional explica que en el document gràfic, facilitat pel reporter, "s'observa com un policia nacional espenta en repetides ocasions al periodista que anava correctament acreditat i que així li ho demostra".

"L'agent li espenta perquè s'allunye del lloc dels fets, el company s'identifica com a periodista i diu que està treballant a la qual cosa l'agent, menyspreant-li, respon 'me sudan los huevos'. Altres dos companys ens han fet saber que un policia també els ha contestat amb 'me suda los huevos que seas periodista' en identificar-se com a tal", exposen des de la Unió.

"No és la primera vegada -prossegueixen- que denunciem els atacs i les agressions contra periodistes i fotoperiodistas en l'exercici del seu treball. Considerem que, una vegada més, són fets inadmissibles que cal investigar per part de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana".

A més, l'entitat insta la Delegació del Govern a exigir a la Policia Nacional "la necessitat de respectar i garantir el treball dels professionals de la informació". "En cas contrari, s'estarà vulnerant greument el dret a la informació", adverteixen.