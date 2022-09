La Casa del Punt de Ganxo albergarà un centre municipal d'investigació cultural i energètica

Aquesta iniciativa arriba a la Junta de Govern Local a proposta de l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat. Aquest edifici, un immoble patrimonial situat en el barri de la Seu, allotja actualment dependències municipals de diverses regidories.

El consistori ha sol·licitat a la Unió Europea una subvenció de quasi 3 milions d'euros per a la rehabilitació de l'edifici. Amb la nova reordenació d'usos, la planta baixa i la primera planta acolliran dependències de Patrimoni i Recursos Culturals, mentre que la planta segona i la tercera es destinaran a Emergència Climàtica i Transició Energètica.

La quarta planta i l'àtic de l'edifici queden de moment sense adscripció i a l'espera de la seua rehabilitació, ha precisat l'Ajuntament.

Així, la Fundació València Clima i Energia, que actualment ocupa un entresòl en Les Naus, passarà a la Casa del Punt de Ganxo mentre es mantenen els usos culturals i arqueològics de la planta baixa i del primer pis.

Amb aquests canvis, es limitaran els usos administratius de l'immoble "en benefici del caràcter d'equipament cultural, permetent l'accés públic i fomentant el seu vessant investigador, divulgativa i formativa", ha destacat el consistori.

L'alcalde ha assegurat que "la Casa del Punt de Ganxo es troba en una localització estratègica" i ha assenyalat que "pot convertir-se en un centre d'investigació cultural i energètica que visibilice la important adaptació de València al canvi climàtic".

Joan Ribó ha destacat que "València ha sigut seleccionada per la Unió Europea per a ser una de les cent ciutats climàticament neutres en el 2030" i ha subratllat l'"interés creixent de la ciutadania per les iniciatives energètiques" que s'estan desenvolupant.

El primer edil ha al·ludit també a la rehabilitació prevista en aquest edifici i ha afirmat que "produirà estalvis energètics importants". "L'Ajuntament té una aposta decidida per la sostenibilitat i les noves energies. A València apostem decididament per la rehabilitació energètica dels edificis públics pel seu caràcter transformador", ha manifestat.

Ribó ha animat a la ciutadania i les empreses a "sumar-se a aquesta onada de rehabilitació energètica dels edificis que, a més de ser sostenible, contribueix a reduir la factura de la llum".

REHABILITACIÓ PREVISTA

La rehabilitació prevista en la Casa del Punt de Ganxo, pressupostada en 2.960.597,92 euros (sense IVA), inclou la millora tèrmica de tot l'edifici, l'optimització de l'eficiència energètica, la instal·lació d'un nou ascensor, la substitució de tota la il·luminació, la creació d'una coberta enjardinada, la millora general de l'accessibilitat, la renovació de les instal·lacions i l'habilitació de les plantes buides.

La Casa del Punt de Ganxo és un edifici de 1906 obra de l'arquitecte Manuel Peris Ferrando. L'immoble és propietat municipal des de 1985, després de ser adquirit per fases. El seu nom respon la decoració escultòrica de les façanes, amb esgrafiats de tradició barroca amb motius florals en blanc sobre fons blau i grana, ha explicat el consistori.