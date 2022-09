Angels inaugura su Investors' Day con la presencia de Marc Gasol y 250 inversores de toda España

En el encuentro, los emprendedores han tenido la oportunidad de exponer la evolución de sus empresas, así como los hitos alcanzados y los que tienen previsto conseguir a medio y largo plazo.

El director general de Angels, Pepe Peris, ha destacado el "orgullo de haber reunido en Marina de Empresas a los más prestigiosos inversores en startups del panorama nacional". "Ellos son los responsables de que el Investors' Day se haya convertido en uno de los principales eventos de inversión privada. Los emprendedores han podido mostrar el potencial de sus empresas, por lo que estamos seguros que lograrán el reconocimiento de los inversores para poder desarrollar sus empresas con mayor solidez", ha aseverado.

Antes de las presentaciones de los emprendedores, Marc Gasol ha impartido una ponencia en la que ha explicado su experiencia al frente del Bàsquet Girona, club que puso en marcha en 2014 y que la pasada temporada ascendió a la Liga ACB.

"Comenzamos con un proyecto para mejorar el ecosistema de la ciudad y centrado en el básquet base. Hemos querido tener un impacto social positivo, ayudando a jóvenes y gente con dificultades. Hemos crecido y ahora ya estamos en la ACB, con el reto de crear una sociedad anónima deportiva", ha subrayado.

Gasol ha remarcado el creciente peso de la industria del deporte en el PIB de los países, lo que ha llevado a la "profesionalización" de muchos clubes.

Tras el acto de presentación, los inversores y los emprendedores han compartido impresiones y posteriormente han mantenido reuniones one to one para analizar las posibles operaciones de inversión.

Entre las 13 empresas que se han presentado frente a los inversores figuran Yakk, la primera plataforma en España que permite alquilar a empresas y particulares objetos por el tiempo que lo vayan a usar; Neurocatching, un SaaS de neuromarketing que aplica inteligencia artificial para medir y predecir el comportamiento del usuario frente a estímulos visuales; OKticket, que permite una gestión digital y automatizada de los gastos de viaje profesionales, incluyendo medios de pago flexibles, y HR Bot Factory, que aplica la IA para la gestión de personas y logra automatizar las tareas más tediosas de los procesos de selección.

TALENTO TECNOLÓGICO

También Brandtrack -primera plataforma de musicalización inteligente y transparente para espacios comerciales del mundo-; Ysotope, que combina fármacos con isótopos radiactivos, incrementando la precisión y eficacia del diagnóstico y tratamiento para enfermos de cáncer; Nuwe, que ayuda a las empresas a contratar el mejor talento tecnológico a través de competiciones de programación online; Flamingueo, que diseña, produce y vende productos de decoración y accesorios para la generación Z; y GUS, plataforma AI SaaS especializada en comercio conversacional y participación del cliente que permite crear, personalizar y automatizar experiencias de mensajería.

En la lista también aparecen Zinkee, plataforma en la nube que ayuda a las pymes a gestionar sus proyectos, empleados y clientes desde una única aplicación; flowww, líder en el sector de la belleza y el bienestar, ofrece las herramientas para mejorar la productividad, el análisis de datos y realizar campañas de marketing; Nadie sin su ración diaria, que se basa en la tecnología para favorecer la integración de las personas en riesgo de exclusión y mejorar su alimentación diaria, e Internxt, que ofrece una gama de servicios online que respetan la privacidad del usuario, consiguiendo un internet más seguro.