La Comunitat Valenciana començarà l'1 d'octubre a vacunar els xiquets contra el papil·loma humà

Així, ho ha anunciat aquest dijous el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, que ha destacat que d'aquesta manera la Comunitat Valenciana "es converteix així en una de les primeres autonomies a incloure la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) en els xics" per a "garantir i estendre la protecció enfront de la infecció tant en xiquets com en xiquetes".

D'acord amb aquestes evidències científiques, la vacuna contra el VPH s'incorporaran a la Comunitat Valenciana en el calendari vacunal dels xics a l'edat dels 12 anys. Per tant, els primers a rebre-la, a partir del mes que ve, seran els xiquets nascuts en 2010: en primer terme, els qui van nàixer al gener de 2010, després febrer de 2010, març de 2010 i així successivament. Així, s'inocularan dos dosis amb 6-12 mesos de separació a una població de més de 28.000 xiquets.

S'immunitzarà als xiquets que acudisquen als centres de salut, on se'ls oferirà la vacuna, i, a més, la Conselleria de Sanitat dissenyarà campanyes de captació activa de la població susceptible de vacunar-se.

Sobre aquest tema, Mínguez ha destacat que l'extensió de la vacunació també als xics "es basa en evidències i recomanacions" de societats científiques i organismes internacionals que advoquen per aquesta mesura per a "contribuir a reduir la infecció pel virus del papil·loma humà i, d'aquesta manera, disminuir la incidència de tumors relacionats amb ell, especialment el càncer de coll d'úter en les dones, però també altres tumors menys prevalentes en els hòmens".

A més, la infecció pel VPH pot causar berrugues genitals, amb el que la vacunació enfront d'aquesta malaltia també ajudarà al seu control. La vacuna que s'administrarà és la que incorpora nou serotips, que ofereix protecció enfront dels tumors més freqüents relacionats amb aquest virus a més de les berrugues genitals.

COMPLICACIONS EN UN 20% DE CASOS

Així, ha recalcat que la vacuna és la manera "més eficaç" de previndre la infecció contra el virus del papil·loma humà, un virus amb el qual la majoria de persones sexualment tindrà contacte al llarg de la seua vida.

La principal via de transmissió del virus del papil·loma és sexual. El sexe oral i el contacte pell amb pell de la zona genital també són vies de contagi. Una vegada que es contrau, el virus pot romandre latent durant molts anys sense causar cap símptoma. En la majoria dels casos, el sistema immunitari ho elimina, però hi ha un percentatge de població que serà portadora del virus sense saber-ho i, si no adopta les mesures adequades, ho propagarà.

De fet, s'estima que la infecció és autolimitada en la majoria de les ocasions, però entorn del 20% dels casos progressa a estadis de càncer de coll uterí. Per açò, la millor manera de previndre el contagi del virus del papil·loma és la vacuna.