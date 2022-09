Tamarit admet que li haguera agradat aprovar els decrets de currículum abans

Així ho ha indicat la consellera en la seua compareixença d'inici de curs davant la Comissió d'Educació de les Corts i ha justificat el retard en dos qüestions: els "tempos que ha marcat l'Estat" amb la publicació dels reials decrets entre final de març i principis d'abril. Els decrets valencians es van aprovar entre final de juliol i principis d'agost.

"Davant aquesta situació hi ha tres maneres d'actuar: traslladar el text amb canvis mínims, no fer res o treballar perquè els decrets resolguen la realitat territorial", i ha manifestat que l'elecció del Botànic va ser l'última. A més, ha destacat la participació, que "no vol dir que el resultat haja d'agradar-li a tothom", però que sí procuren que "agrade a una majoria".

No obstant açò, ha apuntat que la Comunitat Valenciana va ser la novena a publicar els seus currículums d'infantil i primària i la setena en ESO i batxiller, i ha retret que quatre autonomies governades pel PP (Andalusia, Castella i Lleó, Galícia i Múrcia) han publicat els seus currículums al setembre.

Quant a la situació valenciana ha negat que siga "un èxit", però ha afirmat que va procurar que els centres i les editorials tingueren els esborranys abans de la publicació, i els ha agraït el seu treball per a arribar al curs.

CURS 2022-2023

Durant la seua intervenció inicial, la consellera ha fet referència a alguns de les dades del curs 2022-2023, i ha apuntat que el sistema valencià és el que més xiquets ucraïnesos ha acollit de l'Estat. Seran 9.404 alumnes, un 30% del total que estaran escolaritzats en el sistema educatiu espanyol.

Tamarit ha assenyalat l'augment d'alumnes en el sistema públic valencià malgrat la caiguda de la natalitat, la causa de la qual és la baixada del nombre d'alumnes que abandonen el sistema educatiu, ja que, segons la consellera, "cada any el sistema integra nous perfils que no es formaven abans de l'arribada del Botànic".

La titular d'Educació ha asseverat que la gent "hui confia més en el sistema educatiu que fa huit cursos", ja que la situació d'incertesa econòmica i social "no són impediment per a entrar en el sistema educatiu".

En aquest sentit, ha destacat mesures per a combatre la inflació, com Xarxa Llibres, que permetrà que hi haja 460.000 xiquets amb llibres gratuïts, i ha indicat que 7 de cada 10 xiquets que es queden en els menjadors tindran beca. També ha remarcat l'educació gratuïta a partir de dos anys.

Igualment, ha indicat que aquest curs comptarà amb 743 professors més, fins el 78.659 professionals. Respecte als alumnes, ha indicat que hi haurà 19,4 de mitjana per aula en primària i 26,6 en ESO i batxiller. També ha indicat que hi haurà 1.318 persones educadores en els centres.

Tamarit ha assenyalat que "ja no hi ha alumnat que tracte el valencià de manera anecdòtica en el sistema educatiu" i que l'anglés està "més present que mai" en les escoles amb 1.200 assistents de conversa.

Quant a infraestructures educatives, la consellera ha explicat que s'han invertit ja 100 milions en el que va de 2022, pels 147 que es van invertir en tot l'any passat.

Sobre FP, ha indicat que hi ha 114.164 alumnes, 28.788 més que el passat any i ha apuntat que s'han obert 198 nous títols de nova implantació.

OPOSICIÓ

La diputada del PP, Beatriu Gascó, ha acusat Tamarit de realitzar "campanyes d'autobombo i demagògia" a costa de les famílies i li ha retret que hi ha "quasi 5.000 vacants per cobrir". També li ha enlletgit una suposada "falta de materials" per als centres de dos a tres anys.

Des de Ciutadans, Mercedes Ventura ha demanat a la consellera que "deixe de fer un míting polític" i l'ha acusat d'exercir la "demagògia" en el seu discurs. Així mateix, li ha enlletgit els retards en la construcció de col·legis.

Per part de Vox, Llanos Massó, ha retret a Tamarit el retard en la publicació dels currículums a l'agost i li ha acusat d'haver "maltractat" i "deixat sense vacances els professors" .

PROFESSORA

Preguntada pel cas d'una professora interina que ha denunciat en mitjans que s'ha quedat sense plaça per no tindre el requisit de valencià, Tamarit ha assenyalat que l'orde que ho regula "no té quatre dies" i que "ha tingut temps per a formar-se en valencià", ja que va haver-hi una manca des que es va aprovar la normativa. "Tinc la meua pròpia opinió referent a que algú que porta 35 anys en el sistema no haja tingut temps per a traure's una titulació de valencià", ha agregat.

A més, ha assenyalat que quan s'és interí i d'una plaça d'un tipus d'ensenyament "molt, molt concret" es corre el risc de no tindre plaça si no la té en propietat. "Li han passat per davant", ha assenyalat, però ha indicat que aquesta professora "podrà anar a zones castellanoparlants o a places de difícil cobertura".

Des del PP, Gascó ha acusat Compromís i al seu diputat en el Congrés, Joan Baldoví, que haja "insultat" a la professora, però Tamarit ha negat que ni ella ni Baldoví hagen insultat a ningú.