En busca de una familia para los 1.400 niños que viven en centros tutelados en Madrid

Cualquier niño se merece vivir en una familia. Este ha sido el 'leitmotiv' que ha seguido, este jueves, la presentación del plan de acogimiento familiar de la Comunidad de Madrid. Con esta estrategia, el Gobierno regional quiere conseguir que la totalidad de menores que tutela crezcan en entornos familiares y no en centros residenciales.

Esta no es una línea de trabajo nueva porque el 60% de los 3.700 menores sobre los que tiene potestad la Administración ya están acogidos, pero se quiere dar la oportunidad a los que no están en esta situación. Son unos 1.400 niños y adolescentes, de los que más de un centenar lo necesitan especialmente: son menores de 6 años que tienen problemas de salud, alguna discapacidad o son grupos de hermanos que no se pueden separar.

Todos estos factores dificultan el proceso de acogimiento y son trabas que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social quiere doblegar. Por un lado, instituyendo el derecho de los menores a vivir en una familia, algo que se recoge en el proyecto de ley de Infancia que se va a tramitar en los próximos meses en la Asamblea regional. Por otro, con medidas para ayudar a los acogedores, como subvenciones directas para afrontar gastos extraordinarios, como tratamientos de odontología, compra de gafas o sesiones de logopedia, o ayudas para adquirir equipamientos tecnológicos que apoyen el aprendizaje de los niños.

Recientemente, esas prestaciones se reconocieron como derecho subjetivo de las familias, evitando que estas tuvieran que solicitarlas año a año. Además, la cuantía de estas ayudas se ha incrementado un 50%.

"Acoger ensancha el corazón"

El área que dirige Concepción Dancausa también va a poner en marcha próximamente un proyecto piloto de acogimiento familiar especializado para dar respuesta a los niños con necesidades especiales. Estos pequeños, han señalado desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, requieren de "mayor formación y disponibilidad", por eso se empezará a trabajar con 20 familias. El objetivo es ambicioso: desarrollar un modelo que pueda extenderse al resto de autonomías.

La próxima semana, además, se va a lanzar una campaña informativa en radios, redes sociales y publicidad en las calles para que los madrileños conozcan la figura del acogimiento. Este jueves, en la presentación del plan de acogimiento, ya se han dado algunas claves de esta acción

"Soy el chaval más feliz del mundo", ha afirmado el joven Jonathan Ruiz Skrynska, que lleva viviendo con su familia de acogida 16 años, durante un vídeo preparado por el área que dirige Dancausa. "Tanto mi padre como mi madre son los pilares de mi vida y eso es muy bonito", ha agregado después el joven en directo durante el acto público, al que también ha asistido Victoria de Caveda, madre acogedora desde hace 10 años. "El acogimiento engancha", ha afirmado esta madrileña, que ha reconocido que antes de decidirse a acoger no sabía nada de esta fórmula.

"Descubrimos algo que no sabía que existía y que es una forma de hacer el bien. Nos apasionó", ha agregado. De Caveda no ha obviado que en el proceso pueden aparecer dificultades, porque los niños a acoger pueden padecer algún problema de salud o adaptativo, pero ha asegurado que la experiencia les aportó tanto y la balanza "se inclinaba tanto a lo positivo" que han acogido en varias ocasiones.

"En los centros los niños tienen excelentes cuidados, pero no reciben el apego de crecer en familia", ha aseverado Concepción Dancausa, para destacar la importancia de crecer en un hogar. "Vivir en un núcleo familiar, compartir el día a día y las experiencias vitales con padres y hermanos es la mejor alternativa para el desarrollo personal y social de niños y adolescentes que, por diversas circunstancias, están bajo tutela", ha abundado la consejera para añadir que el Ejecutivo regional quiere dar esa "oportunidad" a los niños que no la han tenido.

"Es una buena noticia que se presente este plan para avanzar en la desinstitucionalización", ha opinado Jorge Prades, presidente de presidente de la asociación Familias para la acogida, quien ha remarcado que el acogimiento de menores tutelados "ensancha el corazón".