Tamarit admite que le hubiera gustado aprobar los decretos de currículum antes

Así lo ha indicado la consellera en su comparecencia de inicio de curso ante la Comisión de Educación de Les Corts y ha justificado el retraso en dos cuestiones: los "tempos que ha marcado el Estado" con la publicación de los reales decretos entre final de marzo y principios de abril. Los decretos valencianos se aprobaron entre final de julio y principios de agosto.

"Ante esta situación hay tres maneras de actuar: transponer el texto con cambios mínimos, no hacer nada o trabajar para que los decretos resuelvan la realidad territorial", y ha manifestado que la elección del Botànic fue la última. Además, ha destacado la participación, que "no quiere decir que el resultado tenga que gustarle a todo el mundo", pero que sí procuran que "guste a una mayoría".

Sin embargo, ha apuntado que la Comunitat Valenciana fue la novena en publicar sus currículums de infantil y primaria y la séptima en ESO y bachiller, y ha reprochado que cuatro autonomías gobernadas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia) han publicado sus currículums en septiembre.

Respecto a la situación valenciana ha negado que sea "un éxito", pero ha afirmado que procuró que los centros y las editoriales tuvieran los borradores antes de la publicación, y les ha agradecido su trabajo para llegar al curso.

CURSO 2022-2023

Durante su intervención inicial, la consellera ha hecho referencia a algunos de los datos del curso 2022-2023, y ha apuntado que el sistema valenciano es el que más niños ucranianos ha acogido del Estado. Serán 9.404 alumnos, un 30% del total que estarán escolarizados en el sistema educativo español.

Tamarit ha señalado el aumento de alumnos en el sistema público valenciano pese a la caída de la natalidad, cuya causa es la bajada del número de alumnos que abandonan el sistema educativo, ya que, según la consellera, "cada año el sistema integra nuevos perfiles que no se formaban antes de la llegada del Botànic".

La titular de Educación ha aseverado que la gente "hoy confía más en el sistema educativo que hace ocho cursos", ya que la situación de incertidumbre económica y social "no son impedimento para entrar en el sistema educativo".

En este sentido, ha destacado medidas para combatir la inflación, como el Xarxa Llibres, que permitirá que haya 460.000 niños con libros gratuitos, y ha indicado que 7 de cada 10 niños que se quedan en los comedores tendrán beca. También ha remarcado la educación gratuita a partir de dos años.

Igualmente, ha indicado que este curso contará con 743 profesores más, hasta 78.659 profesionales. Respecto a los alumnos, ha indicado que habrá 19,4 de media por aula en primaria y 26,6 en ESO y bachiller. También ha indicado que habrá 1.318 personas educadoras en los centros.

Tamarit ha señalado que "ya no hay alumnado que trate el valenciano de forma anecdótica en el sistema educativo" y que el inglés está "más presente que nunca" en las escuelas con 1.200 asistentes de conversación.

Respecto a infraestructuras educativas, la consellera ha explicado que se han invertido ya 100 millones en lo que va de 2022, por los 147 que se invirtieron en todo el año pasado.

Sobre FP, ha indicado que hay 114.164 alumnos, 28.788 más que el pasado año y ha apuntado que se han abierto 198 nuevos títulos de nueva implantación.

OPOSICIÓN

La diputada del PP, Beatriu Gascó, ha acusado a Tamarit de realizar "campañas de autobombo y demagogia" a costa de las familias y le ha reprochado que hay "casi 5.000 vacantes por cubrir". También le ha afeado una supuesta "falta de materiales" para los centros de dos a tres años.

Desde Ciudadanos, Mercedes Ventura ha pedido a la consellera que "deje de hacer un mitin político" y la ha acusado de ejercer la "demagogia" en su discurso. Asimismo, le ha afeado los retrasos en la construcción de colegios.

Por parte de Vox, Llanos Massó, ha reprochado a Tamarit el retraso en la publicación de los currículums en agosto y le ha acusado de haber "maltratado" y "dejado sin vacaciones" a los profesores.

PROFESORA

Preguntada por el caso de una profesora interina que ha denunciado en medios que se ha quedado sin plaza por no tener el requisito de valenciano, Tamarit ha señalado que la orden que lo regula "no tiene cuatro días" y que "ha tenido tiempo para formarse en valenciano", ya que hubo una carencia desde que se aprobó la normativa. "Tengo mi propia opinión al respecto de que alguien que lleva 35 años en el sistema no haya tenido tiempo para sacarse una titulación de valenciano", ha agregado.

Además, ha señalado que cuando se es interino y de una plaza de un tipo de enseñanza "muy, muy concreto" se corre el riesgo de no tener plaza si no la tiene en propiedad. "Le han pasado por delante", ha señalado, pero ha indicado que esta profesora "podrá ir a zonas castellanoparlantes o a plazas de difícil cobertura".

Desde el PP, Gascó ha acusado a Compromís y a su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, que haya "insultado" a la profesora, pero Tamarit ha negado que ni ella ni Baldoví hayan insultado a nadie.