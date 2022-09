El Palau de la Música i l'OV homenatgen Enrique García Asensio pels seus 31 anys com a director convidat

L'acte se celebrarà al Teatre Principal, en el transcurs d'un concert gratuït programat per a aquest divendres a les 19.30 hores i que ell mateix dirigirà. El programa inclou peces de Manuel de Falla, Joaquín Turina, Antón García Abril i Amand Blanquer.

La regidora de Cultura i presidenta de l'auditori municipal, Glòria Tello, ha destacat: "Volem reconéixer la tasca que García Asensio ha efectuat durant 31 anys com a principal director convidat en l'Orquestra de València, de la qual va ser titular de 1964 a 1966, i a la qual ha dirigit en 162 ocasions al llarg de la seua exitosa trajectòria artística".

Tello ha afegit que es tracta del concert número 100 com a director en la programació del Palau, i que Asensio és "un dels directors més respectats de l'escena musical i cultural valenciana i estatal, molt volgut pel nostre públic i que figura de manera destacada en la història del Palau de la Música".

D'aquesta manera, l'Orquestra de València pujarà a l'escenari del Teatre Principal, per a interpretar "Oración del torero" de Joaquín Turina; "Canciones y danzas para Dulcinea" d'Antón García Abril; "Cinco invenciones para orquesta" d'Amand Blanquer, que el compositor va dedicar a García Asensio, i "El sombrero de tres picos" de Manuel de Falla.

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha recordat que García Asensio és membre destacat d'una important saga de músics, i ha expressat "tota l'admiració per la seua trajectòria artística, per la seua difusió del patrimoni musical valencià, per la tasca docent, i per eixa pedagogia tan especial que va saber transmetre en aquells inoblidables programes divulgatius en la televisió de finals de la dècada dels 70".

TRAJECTÒRIA

García Asensio ha dirigit la majoria d'orquestres d'Espanya. La seua activitat professional en el camp internacional s'ha desenvolupat en els cinc continents.

En 1970, es va convertir en el primer catedràtic de direcció d'orquestra, per oposició, del Conservatori Superior de Música de Madrid. Va desenvolupar una interessant tasca pedagògica, presentant el programa de TVE 'El mundo de la música'.

Ha sigut, durant més de dos dècades, director titular de l'Orquestra Simfònica de RTVE, i membre del Consell Valencià de Cultura de la Generalitat. Està en possessió del Primer Premi Dimitri Mitropoulos de Nova York (1967), Acadèmia Charles Cros de París (1976) i Premi d'Interpretació Discogràfica 1991 del Ministeri entre molts uns altres. Així mateix, és fill predilecte de la ciutat de València (2012).