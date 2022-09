El professor de la UV Óscar Zurriaga, nou president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia

Zurriaga té com a objectiu treballar per a seguir augmentant la visibilitat de l'epidemiologia, ampliar la base de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i estrènyer la seua relació amb la ciutadania.

Óscar Zurriaga, que ocupava el càrrec de vicepresident de la SEE, substitueix Elena Vanessa Martínez, i estarà al capdavant de l'entitat els dos pròxims anys. El nomenament es va produir en l'Assemblea Extraordinària de socis de la SEE, celebrada en el marc de la XL Reunió Anual de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, en la qual es va procedir a nomenar als nous càrrecs de la junta directiva.

El professor és llicenciat i doctor en Medicina per la Universitat de València i Màster en Salut Comunitària, a més de metge especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. També és investigador en la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio).

En els últims anys també ha estat molt lligat al camp de la investigació, ja que va liderar l'àrea d'Investigació, Innovació Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat. Des de la Direcció general de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha treballat, sobretot, en l'àmbit dels estudis i informació epidemiològica, dedicat especialment als registres de malalties i mortalitat.

PLA ESTRATÈGIC 2022-2025

La nova junta té per davant la missió de desenvolupar el Pla Estratègic 2022-2025 per a incrementar la influència de la societat científica; promoure la formació, l'ocupació i la investigació; tractar d'incrementar la participació; mantindre la independència de la SEE i afavorir la seua internacionalització.

L'equip que dirigeix el professor Zurriaga afronta aquesta nova etapa amb tres objectius marcats. El primer, seguir augmentant la visibilitat de l'epidemiologia i, al seu torn, incrementar el valor de la divulgació científica. En segon lloc, contribuir a l'obertura de la SEE al conjunt de la societat, especialment en l'actual context de crisi econòmica i sanitària. I, finalment, es pretén ampliar la base de la societat científica i es busca integrar a totes aquelles persones que estudien, investiguen, treballen o fan epidemiologia en qualsevol àmbit de la ciència, ja siga a Espanya o fora d'ella.

L'elecció de Zurriaga com a president es completa amb la incorporació a la Junta de la SEE de M. João Forjaz, com a vicepresidenta i Tania Fernández Villa i Leonor Varela Lema com a vocals. Alberto Lana Pérez, Paula Fernández Pires i Brenda Biaani León Gómez continuen en els seus càrrecs de vocals. Per la seua banda, María Isabel Portillo Villares passa a exercir el càrrec de secretària i Rebeca Ramis Prieto, el de tresorera.