El pare de Marta Calvo recorre la sentència i demana la presó permanent: "Té cabuda davant assassinats en sèrie"

Així es desprèn del recurs presentat per la defensa del pare de Marta Calvo davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la sentència de l'Audiència que imposava a Jorge Ignacio penes que sumen 159 anys i 11 mesos de presó pels crims de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas.

El tribunal valencià va condemnar a l'acusat, en aplicació del veredicte d'un jurat popular, com a autor d'un delicte contra la salut pública (pel qual es condemna a cinc anys de presó); un altre contra la llibertat i indemnitat sexuals (dos anys i cinc mesos de presó i prohibició d'acostament a menys de 300 metres de la víctima); sis delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals en concurs amb sis intents d'assassinat (14 anys de presó per cadascun d'ells i allunyament) i altres tres delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals en concurs amb tres assassinats consumats (22 anys i deu mesos de presó per cadascun).

Enfront d'aquesta resolució, el pare de Marta Calvo, representat pel despatx Ilocad, ha recorregut i reclama la presó permanent revisable. També sol·licita que es condemne a Jorge Ignacio pel delicte contra la integritat moral.

Quant a la presó permanent, la magistrada presidenta del tribunal del jurat va desestimar la possibilitat d'imposar-li-la al·legant que aquesta pena "només podrà imposar-se al reu d'assassinat que haguera sigut condemnat per la mort de més de dos persones" i afegia que "la llei utilitza el temps verbal del pretèrit plusquamperfet que només pot interpretar-se respecte de qui haguera sigut condemnat amb anterioritat".

Per contra, l'acusació particular que representa al pare de Marta Calvo expressa la seua disconformitat sobre este tema en estimar que, en el present cas, és aplicable l'article 140.2 del Codi Penal, per considerar que, sent Marta Calvo la tercera de les víctimes d'assassinat comès per Jorge Ignacio Palma, de manera successiva i amb un 'modus operandi', procedeix imposar-li la presó permanent revisable.

A més, explica sobre aquest tema que "encara que des del punt de vista gramatical, l'ocupació del pretèrit plusquamperfet de subjuntiu pareix situar eixes condemnes en temps passat, (...) l'ocupació d'aquest temps verbal s'empra per a expressar accions que van tindre lloc abans d'un moment determinat del passat o accions que podrien haver tingut lloc en el passat en altres circumstàncies", considera Candela Estévez, advocada d'Iload.

La lletrada afig que "tenint en compte que la interpretació literal de la llei no és clara, ha d'aplicar-se una interpretació teleològica, la qual ha de portar a entendre que la pena de presó permanent revisable té cabuda davant assassinats en sèrie que es jutgen en un mateix procediment".

DELICTE CONTRA INTEGRITAT MORAL

D'altra banda, en el seu recurs, el pare de Marta Calvo demana que es condemne a Jorge Ignacio per un delicte contra la integritat moral: "Per a causar menyscapte a la integritat moral i a la dignitat dels familiars no és 'conditio sine qua non' que l'acusat done diferents versions sobre el parador del cadàver d'una filla, tal com va succeir en el cas de Marta del Castillo. No podem esperar al fet que concórreguen totes les circumstàncies fàctiques que van tindre lloc en el cas de Marta del Castillo per a poder aplicar la jurisprudència que es va iniciar amb la sentència del Tribunal Suprem en aquest cas, i que ja ha sigut aplicada per altres Tribunals", assenyala.

Així, l'acusació particular recalca que hi ha moltes formes de provocar un major dolor i angoixa a uns pares per la mort d'una filla, fins al punt de menyscabar la seua dignitat o proferir-los un tracte degradant, alié a l'autoencubrimiento. Això és el que s'entén ha ocorregut en el cas de Marta Calvo.