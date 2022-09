Ojete Calor suelta la bomba con 'Extremismo mal', una canción contra los equidistantes y 'bienquedas': "Ni nazis ni judíos y ya está"

"De todos los tipos de personas que hay en el mundo, los que más nos gustan son los que dicen 'yo, ni machista ni feminista'", comentan los miembros de Ojete Calor. Esa predisposición de algunas personas a la equidistancia les ha llevado a componer Extremismo mal, un tema en el que en clave de ironía, sarcasmo y humor, critican a los 'bienquedas'.

Ojete Calor es un grupo de un género creado por ellos mismos llamado subnopop y que está compuesto por Carlos Ojete y Aníbal Calor (alter egos de los cómicos y actores Carlos Areces y Aníbal Gómez).

Extremismo mal es su nueva canción, cuyo lanzamiento precede a su mayor concierto hasta la fecha, el 12 de noviembre en el WiZink Center de Madrid, donde presentarán el show XTRMLY LIVE!

Sobre Extremismo mal explican que "establecer como polos opuestos conceptos que no lo son y tratar de defender algo intermedio, algo 'no tan radical', es un arte que no se debe perder".

"Cuando equiparas un movimiento que busca la igualdad con una actitud reaccionaria del pleistoceno, ante ti se abre una puerta a la demagogia demasiado atractiva como para no cruzarla, así que ahí han ido de cabeza", dice la nota de prensa que anuncia el nuevo tema.

"Mojarse te crea enemigos. En cambio, estar en el medio te permite llevarte bien con todos: por ejemplo, con los judíos y con los nazis", dicen con sarcasmo. "Ni Holocausto ni derechos humanos; si ambos cedieran un poco, podríamos llegar a un término medio", ejemplifican con ironía. Todo queda aún más claro con el axioma de la canción: "ni Scorpions ni Bisbal".

"Si evitas posicionarte hasta en situaciones donde no caben las medias tintas, si ves posturas opuestas donde no las hay, si para ti los extremos son siempre malos y prefieres la neutralidad sin analizar, entonces te mereces que Ojete Calor te hagan una canción", sentencian.