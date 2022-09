Mulet denuncia que el BOE nomena a comarques valencianes, catalanes i aragoneses "com li ix dels nassos"

Mulet es fa ressò dels noms de diverses comarques publicades en el Reial decret 749/2022, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril entre el 2 i el 5 d'abril d'enguany.

Entre elles, segons apunta, apareixen textualment els noms de Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera (Huesca), Matarraña (Terol), Bajo Aragón-Caspe i Cinco Villas (Saragossa), quan segons el Decret Legislatiu 2/2006 del govern aragonés, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Delimitació Comarcal d'Aragó. Els noms oficials són: Bajo Cinca/Baix Cinca, Cinca Medio/Zinca Meya, La Litera/La Llitera, Matarraña/Matarranya, Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y Cinco Villas/Zinco Billas.

"També hem vist, amb els ulls sagnant, noms publicats com a Alto Ampurdán, Bajo Ampurdán, Gironés (Girona), Las Garrigas, Pajares de Yuso, Plana de Urgel, Segriá, Urgel (Lleida), Bajo Campo, Bajo Ebro, Cuenca de Barberá, La Tierra Alta, Priorato, Ribera de Ebro (Tarragona), Moyanés, Vallés Occidental y Vallés Oriental (Barcelona), lamenta, per a advertir que només està ben escrita la comarca de Noguera (Lleida). Aquests noms, assevera, violen el que diu la Llei 6/1987 de l'organització comarcal de Catalunya.

En el cas valencià, el senador castellonenc adverteix que contravenen el nom oficial les comarques publicades pel BOE com Condado de Cocentaina, Hoya de Alcoy (Alicante), Alto Maestrazgo, El Alcalatén, Los Puertos (Castelló), Ribera Baja y Valle de Albaida (València), en contra de llista elaborada per la subdirecció general de Política Lingüística que va prendre com a base les denominacions utilitzades tradicionalment per la Generalitat i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Per tot açò, es pregunta: Quina titulació acadèmica té qui ha redactat aquest text? Com va accedir al càrrec? Quin protocol de correcció de les publicacions del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació se segueixen per a evitar casos com aquest? Per què motiu no s'ha respectat bona part de les denominacions oficials? Quines mesures s'adoptaran per a disculpar-se per aquesta falta de respecte a les denominacions oficials? Quines mesures s'adaptaran perquè açò no torne a ocórrer?