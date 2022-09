Kiko Veneno i Ariel Rot ofereixen un concert gratuït a València

L'actuació s'inclou, a més, en la gira 'Un país para escucharlo', una sèrie de concerts amb els quals recorren el país, actuant amb músics de cada ciutat en què actuen.

Així, intenten portar l'esperit del exitós programa de la2 de TVE als escenaris. Eixa vocació que estén ponts entre gèneres i generacions és la que els porta a intercalar el repertori de cadascun d'ells amb la participació de bandes locals, consolidades o més joves.

En el concert sonaran versions dels dos protagonistes, però també hi haurà espai per a convidats sorpresa i temps per a compartir amb el públic anècdotes, històries i relats sobre les vivències dels músics.

Si a Madrid van comptar amb Christina Rosenvinge o Coque Malla i a Logronyo va ser amb Fetén i Rozalén, caldrà esperar el dia 23 per a saber qui puja a l'escenari de la Plaça de l'Ajuntament de la capital del Turia.

PAELLA AMB EL GRAN WYOMING

Un altre dels convidats al festival és el presentador i showman el Gran Wyoming, qui protagonitzarà "una trobada molt especial" amb el mestre arrosser Rafael Vidal. Tots dos cuinaran una paella en l'escenari de la Plaça de l'Ajuntament mentre conversen sobre l'actualitat i altres temes d'interés. Serà el divendres 23 a les 14.00 hores també a la Plaça de l'Ajuntament.

El mateix dia, l'humor prendrà una altra de les seues múltiples formes amb el xou de Mongòlia. La revista satírica presenta un espectacle a càrrec de Silvia Sparks i Darío Adanti.

Les intervencions de tots dos sobre l'actualitat (Palau de Comunicacions, 20.00 hores) estaran acompanyades de vídeos i animacions, marca de la casa.

L'actriu, còmica i monologuista valenciana María Juan serà la mestra de cerimònies durant els tres dies de festival. En la seua carrera ha protagonitzat nombrosos espectacles de televisió, teatre, cabaret i stand up. La seua capacitat d'improvisació l'ha convertit en una xou-woman tot terré. Compagina els seus espectacles amb la col·laboració en diversos programes (Comediants, Assumptes Interns i Al mal nom bona cara) en À Punt televisió.

Una altra participació musical del Festival serà la Ley DJ, qui punxarà des d'indie a electrònica la nit del dijous 22 a l'escenari principal del Festival. La valenciana, també productora musical, està establida a Barcelona i és una de les més valorades DJs del panorama. Eixa mateixa vesprada haurà participat en la taula sobre la quarta onada feminista que acull el programa.