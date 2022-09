¿Conoces la historia de las gorras? Desde su nacimiento hasta que se popularizaron con el béisbol

Si tú también crees que las gorras nacieron con el béisbol estás muy equivocado, con este deporte fue cuando se popularizaron hasta convertirse en uno de los complementos básicos en el look de muchas personas de hoy en día, pero, lo cierto es que ya existían en el Antiguo Egipto. Aunque no tenía el diseño que ahora conocemos, había una prenda a la que llamaban Gorra de la libertad porque era usada por los esclavos que conseguían ser libres. Con el paso de los siglos, esta Gorra Libertad fue tomando diferentes caminos, por ejemplo, uno de sus usos fue militar, para diferenciar a los soldados de las tropas enemigas.

Pero, no fue hasta el béisbol cuando se popularizó y nacieron los diferentes modelos, a partir de 1860 es cuando surgió este deporte. Si hay un símbolo de este juego es la gorra de béisbol, pero, en la década de 1960 se creía que utilizar dicho accesorio fuera del campo no estaba socialmente aceptado, hasta que una década después, gracias a la televisión, se convirtió en un must de los jóvenes y de los aficionados del béisbol para ir al estadio. Hoy en día, la gorra ha salido de los campos y la utilizamos tanto en el béisbol como en fútbol, en muchos otros deportes, para protegernos del sol o como complemento de moda. Pero, ¿qué gorra elegir? Desde 20deCompras te recomendamos la marca Carhartt.

Por qué elegir una Carthartt

Es una marca que lleva trabajando con telas robustas como la vaquera desde 1889 y es famosa por su robusto e innovador diseño y por sus extraordinarios estándares de calidad, durabilidad y confort. Así que, una gorra de esta marca te durará durante muchos años para tu día a día, para el sol, para practicar deporte o como complemento a tus outfit. En resumen, para lo que tú quieres.

Cien por cien algodón. Amazon

Este modelo está disponible en hasta 15 colores y diseños (¡con rejilla atrás y sin rejilla) para que elijas la que mejor te venga. Desde 20deCompras te aconsejamos que la laves a mano para conservar su firmeza y que la compres ahora que se encuentra rebajada.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.