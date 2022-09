Temperatures mínimes en lleuger descens i possibles arruixades aquest dijous a l'interior de Castelló

Aquesta jornada ha clarejat amb cel poc nuvolós a l'autonomia, amb intervals de núvols alts a la meitat meridional de matí i evolucionarà a intervals nuvolosos a la vesprada.

Les temperatures mínimes aniran en lleuger descens o no patiran canvis i les màximes pujaran a Alacant mentre que no hi haurà variacions importants a la resta.

S'espera vent fluix de component oest reforçat al litoral central de matí; de vesprada, augmentarà a vent del sud-oest en el litoral d'Alacant i es donaran brises suaus a la resta del litoral.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a hui és alt en el litoral de València i en tota la província d'Alacant; i baix-mitjà en la resta de l'autonomia.