Lydia Lozano desvela el mayor secreto de su matrimonio: por qué no ha sido madre

Toda una vida dedicada al periodismo, al show, al espectáculo. Lydia Lozano es, por méritos propios, uno de los rostros más queridos de la televisión. Al menos, de esa televisión que consumen los espectadores de la parrilla de Telecinco, donde la canaria lleva ya muchos años colaborando en diferentes programas.

Este miércoles, Lydia se enfrentó en Sálvame a algunos pasajes de su vida. Y no solo profesional, que más o menos son sabidos por el gran público. Habló de esa vida más privada que siempre ha querido mantener al margen, pese a lo difícil que eso se antoja trabajando en el programa de las tardes de Telecinco.

Y en esas entra, cómo no, su Charly, con quien lleva casada 32 años. "Ha sido, es y será el hombre de mi vida. Y lo digo sin hipnosis".

Además, la colaboradora desveló algo que siempre se ha comentado en el programa donde trabaja, el hecho de no haber tenido decendencia. "No hemos sido padres porque yo con Charly no he necesitado nada más. Él hubiera querido, pero yo nunca he sentido eso. Por amor tendría un hijo con él, pero me dijo que no y me volví a enamorar", sostuvo.

Sobre su marido, volvió a incidir: "Es un hombre que es mi mejor amigo. Es mi amante y mi marido, pero sobre todo es mi mejor amigo. Y esa confianza no todo el mundo la tiene", dijo la canaria, visiblemente emocionada.