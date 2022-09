Los retoques estéticos de Grison le pasan factura: "No puedo ni hablar"

Una de las novedades con la que nadie contaba en el estreno de la sexta temporada de La Resistencia era que Grison volvería de las vacaciones con ciertos retoques estéticos en la cara.

"Me he puesto un poco de ácido hialurónico, pero como me lo he hecho hace poco se irá bajando y asentándose", señaló el músico, que este miércoles contó su problema.

"No estoy bien. Me ha bajado un lado, pero el otro, aún más. Igual me voy y es el primer día que me cojo la baja. No puedo ni hablar", comentó Grison. "Si se te descuelga más, tienes que irte", reconoció Broncano al verle.

Además, admitió que no había ido todavía al médico para que le viera lo que le estaba sucediendo en la cara, pero el presentador le recomendó que no volviera al que le había hecho la operación.

No obstante, lo peor para el músico fue que no podía hacer su especialidad,el beatbox. Lo intentó, pero fracasó, por lo que no hizo más durante el programa del día.

Grison no se encuentra bien. Se derrite. pic.twitter.com/atrvPlklVf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 14, 2022

Eso sí, cuando llegó Karra Elejalde, el invitado del día, Grison le desveló lo que le habían costado los retoques estéticos: "Unos 6.500 euros", le contestó el músico del programa de Movistar Plus+ al actor.