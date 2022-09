María Corazón, en 'First dates': "Estoy dispuesta a dejar a mis siete amantes si encuentro a un hombre que me enamore"

A mediados de julio, María Corazón acudió a First dates en busca del amor, pero fracasó en su cita. Eso sí, el que se lo pasó genial fue Carlos Sobera con las anécdotas de la comensal.

Y es que le contó al presentador que cuando tenía 21 años era modelo, pero que ahora, a sus 68 años, era cuando más ligaba y disfrutaba de las relaciones íntimas.

Además, destacó que quería "un hombre potente, limpio, guapo, con buena conversación y buena lengua porque estoy sola, pero siempre acompañada. Tengo siete amantes", admitió.

María Corazón y Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

Este miércoles, retornó al restaurante de Cuatro para volver a probar suerte con la pareja que le había elegido el programa. "Estoy dispuesta a dejar a mis siete amantes si encuentro a un hombre que me enamore", reconoció.

Eso sí, le puso una condición a su pretendiente: "Quiero un hombre que me aguante muchas horas en la cama. Hacer el Kamasutra", aseguró entre risas.

Su cita fue Fabián, un fotógrafo de desnudos que se definió como "un hombre apasionado, al que le costaría vivir sin sexo". A sus 43 años, el gallego comentó que buscaba a una mujer "de 55 para arriba".

María, impactada por el llamativo look del fotógrafo, con pelo de colores incluido, no se creía que fuera su cita, por lo que, incluso, le preguntó por su orientación sexual: "¿Tú eres gay?".

Él le dijo que no, pero no llegó a convencerla del todo, porque durante la velada volvió a preguntárselo varias veces. Fabián no dudó en piropearla, alabando sus labios y su belleza.

Fabián, en 'First dates'. MEDIASET

"Tengo que perder unos kilitos...", admitió María, pero el fotógrafo se lo rebatió: "Estás estupenda, además, a mí me gustan las mujeres gorditas", le explicó.

Ambos destacaron que eran muy activos sexualmente, no obstante, ella comentó que "para un polvo no me bajo las bragas, necesito entre cinco y siete horas para sentirme satisfecha".

Fabián, para convencerla de que le gustaba, se llegó a levantar en medio de la velada para besarla: "Lo hace muy bien, tiene unos labios muy sexys y muy húmedos", comentó el gallego.

María Corazón y Fabián, en 'First dates'. MEDIASET

"¿Cómo vas tú de poder adquisitivo?", le preguntó María, cuestión que no le gustó mucho al fotógrafo, aunque le respondió que no se podía quejar del tema económico.

En el privado, ya con más confianza, volvieron a besarse, pero tras tanto intercambio de cariño, Fabián no quiso tener una segunda cita porque no le había gustado que le preguntara cuanto ganaba. Ella, sorprendida por la negativa del fotógrafo, quiso quedar como amigos, deseándole suerte en su búsqueda de una mujer que no le gustara el lujo.