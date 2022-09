Abel, el 'Maraton Man' de 'Te ha tocado', se lleva el bote del concurso de RTVE

Poco a poco, los concursantes de Te ha tocado van teniendo más puntería y práctica en el Billar Japonés del concurso de Televisión Española, porque otro participante más se llevó el bote y se marchó a casa con el premio.

Este miércoles fue el turno de Abel, que se ganó 2.500 euros (más los premios y 600€ acumulados durante las entregas anteriores) y abandonó su silla del programa para un nuevo concursante.

Seguimos jugando.

Seguimos echando un buen rato.

Seguimos aprendiendo, bailando y conociendo cada día más a estos 30 concursantes.

Nos vemos a las 20:00 hrs en @La1_tve !! #TeHaTocado 🥳 pic.twitter.com/QTambT0w6U — Raul Gomez (@RaulGomez82) September 14, 2022

Raúl Gómez no dudó en felicitar al leridano de 61 años en redes sociales, con el que compartía su afición por el running y la de hacer maratones por todo el mundo.

"Nos despedimos del maratoniano de Te ha tocado. Abel ha corrido 41 maratones en los últimos 18 años, un fenómeno que empezó a correr a los 44 y no tiene intención de parar. ¡Enhorabuena por el bote, nos vemos en alguna carrera titán!", le dijo el presentador al concursante.

Abel comentó que "estoy muy agradecido a todo el equipo porque he tenido un último año muy malo de hospitales, tanatorios, he perdido a un amigo, a los padres, compañeros de trabajo y esto me ha revitalizado".