Feijóo, sobre la tasa a las compañías eléctricas: "El Gobierno tendrá nuestro voto si lo hace igual que la UE"

La Comisión Europea ha planteado este miércoles la creación de un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y el presidente del PP se ha posicionado a favor. Alberto Núñez Feijóo ha aplaudido esta medida a la vez que ha criticado el impuesto que pretende implantar Pedro Sánchez.

"El Gobierno tendrá nuestro voto si lo hace igual que la UE", ha avanzado el líder de la oposición en una entrevista con El Objetivo de La Sexta. Feijóo ha insistido en que la tasa anunciada por la CE y el impuesto planteado por el Ejecutivo "son cosas distintas". Pese a que ambos prevén gravar de forma temporal los beneficios de más que obtengan las compañías energéticas, el líder popular ha reiterado en varias ocasiones que Sánchez busca gravar "la facturación". "Es la diferencia sustancial entre lo que propone Europa y lo que propone el Gobierno. Gravar a las energéticas es la única coincidencia", ha insistido.

El presidente del PP ha justificado su oposición añadiendo que mientras la medida europea va encaminada a bajar directamente la factura que pagan los usuarios, el Ejecutivo solo persigue un afán recaudatorio. "La fórmula no es que el Estado siga recaudando sino que esas tasas especiales vayan dirigidas a bajar el recibo de los clientes, sobre todo de los más vulnerables", ha remarcado.

Feijóo, que ha negado que haya debate interno sobre este asunto en el PP, ha afirmado que su partido no puede apoyar una medida que está convencido de que la justicia echaría para atrás si las eléctricas la impugnan: "No podemos ser cómplices de recaudar un dinero hoy y tener que pagarlo mañana porque si las energéticas recurren ganan. Además invertirán más en otros países que en el nuestro si sufren un gravamen excesivo de su facturación".

Feijóo ha recordado que su propuesta en este sentido está englobada en el plan energético que presentaron el lunes y pasa por unas bonificaciones del 5% para premiar a quienes más ahorran, aunque ha reconocido que es una iniciativa que tienen que concretar. Su idea es convencer a las compañías para que sean estas las que apliquen ese descuento a sus usuarios y que después el Gobierno les compense. "Veremos cómo lo financiamos, a lo mejor con la tasa que la UE les va a imponer a las eléctricas", ha manifestado, antes de asegurar que "no es lo mismo una persona vulnerable que quien tiene una piscina climatizada en su casa".

Sobre la excepción ibérica ha remarcado que la eliminaría si fuese presidente del Gobierno al asegurar que no funciona, pese a que el precio del Mwh que se paga en España está por debajo del resto de los vecinos europeos. "Si es tan buena, ¿por qué no la acepta la UE?", se ha preguntado y ha apuntado que la CE no la respalda, así como tampoco ha visto que respalde un impuesto a la banca. De esta forma ha justificado el voto en contra del Grupo Popular en el Congreso este martes a la proposición de PSOE y Unidas Podemos sobre impuestos a la banca y las eléctricas.