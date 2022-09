Pablo Motos le desvela a Pilar Rubio una de sus fobias: "Me da asco su textura"

Pilar Rubio volvió a desfilar por el plató de El Hormiguero este miércoles, tras no poder hacerlo la semana en la visita de Paz Padilla, que alargó demasiado su entrevista con Pablo Motos e impidió la participación de la madrileña.

La colaboradora continuó esta temporada con su sección sobre las últimas tendencias de la moda en todo el mundo, y apareció vestida con un traje azul con transparencias.

"¿Por qué vienes vestida con una mosquitera?", le preguntó el conductor del programa de Antena 3 a Rubio, que le contestó: "Esto es lo que se lleva ahora, es un vestido de tul".

El valenciano, al escucharla, exclamó: "Ese tejido no me gusta, me da asco su textura, da como electricidad", provocando las risas de Rubio y de la invitada del día, Lali Espósito.

La madrileña les siguió mostrando lo más destacado de las pasarelas y les dio un truco para reutilizar los relojes cuando se rompe la correa, pero Motos le metió prisa a su colaboradora: "A ver si acabamos la sección antes de mañana...".

Rubio tomó nota, y les presentó un abrigo, un gorro y un bolso muy originales para que desfilaran con ella y, de esa forma, concluir su participación del día.