Apagar la luz. Además de las medidas sobre las empresas, la UE ha ideado un plan para que gastemos menos. No es que piensen en nosotros, se trata de no consumir aquello que no tendremos y contener así los precios, por aquello de la oferta y la demanda. Deberemos recortar cuatro horas al día el consumo de luz, y se nos bonificará. Medida curiosa, si tampoco lo podremos pagar.