Lali Espósito, en 'El Hormiguero': "Espero no morir por glamurosa"

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de su nueva colaboradora, Lali Espósito. Antes de estrenar su sección, la argentina presentó su último single, 2 son 3 y charló sobre su gira por España, llamada Disciplina, en este mes de septiembre.

Además, la actriz y cantante será life coach en su sección del programa de Antena 3 donde dará consejos y abrirá nuevos debates sobre los temas que más importan a los espectadores, pero de los que no se atreven a hablar.

Nuestra ‘Life Coach’, @lalioficial, inaugura su consultorio de la vida. Envía tus consultas a lali@7yaccion.com #LaliEH pic.twitter.com/jpXH5KghwC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 14, 2022

La artista le comentó a Pablo Motos que "creo que se puede estar enamorado de dos o tres personas, yo lo he estado de dos a la vez porque creo que en pareja se deposita demasiado en el otro".

El presentador le comentó que "en mi cabeza me costaría estar enamorado de dos personas a la vez por las creencias que nos han inculcado".

Durante la entrevista, el conductor del programa de Antena 3 se percató de un detalle en la dentadura de Espósito: "¿Puede ser que tengas un brillante en el diente?", le preguntó.

La argentina, entre risas, le dijo que "aunque mi madre se ha escandalizado por fastidiarme la ortodoncia, me lo he puesto. Sé que un día me lo tragaré, espero no morir por glamurosa".