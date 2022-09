Ribó plantea un "experimento" para probar en abril los efectos de la jornada de cuatro días

El Ayuntamiento de València hará un "experimento" para evaluar los efectos de la jornada laboral de cuatro días (32 horas semanales) en la ciudad. Para ello, pretende aprovechar la concatenación de hasta cuatro lunes festivos consecutivos en abril de 2023 (Pascua, San Vicente Ferrer y el Día del Trabajo, a los que propone unir el festivo local correspondiente a San Vicente Mártir, que cae domingo). El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha trasladado este miércoles la propuesta al presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, y a la presidenta de CEV-Valencia, Eva Blasco. El objetivo es testar cómo respondería la ciudad y cómo impactaría esta reducción de jornada en sectores estratégicos como el turismo, la restauración o el transporte público, además de la incidencia en las familias.

El primer edil asegura que el objetivo no es regular este tipo de jornada (el Consistorio no tiene competencias), pero sí ofrecer un estudio con datos a las empresas para evaluar su gestión del tiempo. "Esto no se ha hecho en ningún lugar de Europa y pensamos que es importante probarlo", ha añadido Ribó, que tras exponer la idea a las organizaciones empresariales se reunirá con los sindicatos.

"Debemos hacer una elaboración de beneficios y costes de lo que puede comportar para las empresas", ha afirmado Morata tras la reunión. Según ha expuesto, el peso creciente de las empresas tecnológicas en València hace que la organización del tiempo vaya cambiando. Blasco, por su parte, ha dicho que es "una propuesta a estudiar y que puede ser valorada positivamente. El fundamental es ver cómo se articula, sobre todo la oferta comercial", por lo que la trasladarán a los sectores económicos.

Cumbre Internacional

València acogió el pasado mes de mayo la primera Cumbre Internacional sobre Reducción del Tiempo de Trabajo y la Jornada Laboral de Cuatro Días, organizada por la Generalitat y el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora. Ya en ese momento, el alcalde anunció la intención de que València fuera pionera en el debate sobre una nueva regulación de la jornada laboral y anunció la apertura de un proceso de diálogo con el Gobierno valenciano, los agentes sociales, las entidades vecinales y las instituciones para probar la experiencia piloto de la jornada laboral de cuatro días y 32 horas semanales.