Cristina Pedroche está disfrutando de unos días de ensueño en Nueva York, una ciudad donde no para de hacer planes y de, por supuesto, contarlos en Instagram. Y, aunque muchas de las reacciones que está generando giran en torno al viaje, algunos usuarios se han centrado en aplaudir la espectacular forma física de la presentadora televisiva.

Así se comprueba en las últimas fotografías que la cómica ha publicado en la red social, y en la que aparece simulando que se está colando en el metro de Nueva York. Tirando de humor y sujeta a los barrotes de la puerta de acceso, deja ver una espalda y unos brazos por los que han pasado muchas horas de gimnasio.

Sus seguidores le han dedicado piropos por ello. "Brutal", "total", "no puedo dejar de mirar esa espalda" o "me flipa esa espalda" son algunos de los mensajes que se leen en el tablón de comentarios. El post cuenta con más de 6.000 'me gusta'.

Hace un tiempo, el rostro de Atresmedia decidió cambiar su estilo de vida, así que se centró en seguir una alimentación saludable, hacer deporte y meditar. Ahora no puede dejar de cumplir con esta rutina. Y no hace falta que lo niegue.

"El cuerpo es supersabio. Desde los 25 años me cuido muchísimo, y cuando pruebo algo que tiene demasiado azúcar, no me gusta. Si comes sano y lo combinas con un poquito de deporte, estás divina. No solo por fuera, sino también por dentro. Hay personas que prefieren cuidar a cuidarse, pero nunca vas a cuidar bien si no te cuidas tú primero", contó en una entrevista con 20minutos.