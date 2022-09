Artistes d'una quinzena de països i 60 activitats per a celebrar el desé aniversari de Mostra Viva

La Mostra Viva del Mediterrani (MVM), juntament amb la Fundació ACM (Assemblea de Ciudadanos i Ciutadanes del Mediterrani), "segueixen conjuminant esforços per donar visibilitat a les arrels comunes del Mare Nostrum". Així mateix, demostren el creixement del projecte amb l'ampliació de les seues seus en la ciutat de València fins a aconseguir les 19, entre elles Casa de la Beneficència, l'IVAM, Casa Mediterrani a Alacant o l'Institut Europeu del Mediterrani (IEMed) amb seu a Barcelona.

La presentació del certamen ha tingut lloc en la Sala Refrectori del Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) i ha comptat amb les intervencions de la presidenta de MVM, María Colomer; Cristina Barber i Virginia Alonso, coordinadores generals del certamen; el president d'honor Vicent Garcés; el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC, José Luis Pérez Pont, i el regidor del Turisme i Internalización de l'Ajuntament de València, Emiliano García.

Tots ells han destacat la importància de la pau en el Mediterrani i la necessitat d'unir ponts de concòrdia a través de la cultura, la qual cosa identifica al certamen valencià.

En la seua edició de 2022, Mostra Visca del Mediterrani tornarà a comptar amb una gran varietat d'especialitats, entre elles la música, la literatura, la dansa o les arts de carrer.

Així, L'Encontre d'Escriptors i Escriptores en el seu 40 aniversari serà l'activitat que donarà el tret d'eixida al festival el 20 de setembre amb la presentació en el IEMed de Barcelona de l'antologia trilingüe (castellà, valencià i portugués) 'La última costa', un dels poemaris més emblemàtics de Francisco Brines.

Al costat de la col·lecció de poemes, figura en aquesta àrea l'assagista i intel·lectual Nuccio Ordine per a conversar entorn de la mort de les humanitats, la literatura i la solidaritat humana. També s'homenatjarà el centenari de l'escriptor de Sueca Joan Fuster. A més, en Narració Oral es descobriran els mites, contes i poesies que formen part de la memòria dels països riberers com el Magrib o Grècia, entre uns altres.

La Trobada de Música -que serà el primer acte que es realitze en la ciutat de València- comptarà enguany amb artistes de diferents generacions que faran ressaltar l'unió entre tradició i modernitat, com el Fado de la jove portuguesa Mara Pedro o el concert Xarq Al-Andalus protagonitzat pel grup Musicants, una producció pròpia del festival que recupera i adapta la famosa música de fusió de la dècada dels huitanta que van realitzar el grup marroquí Muluk El Hwa i Al Tall. Aquest concert tindrà lloc en dos seus, el Teatre El Musical de València el 24 de setembre i, per primera vegada, i gràcies a la col·laboració de Casa Mediterráneo, en la seua seu a Alacant el 7 d'octubre.

En Arts de Carrer, per la seua banda, la MVM retornarà l'oportunitat després de la pandèmia de "reapropiarse de l'espai públic" en el Jardí del Túria amb la participació de 8 companyies que realitzaren espectacles del 8 al 10 d'octubre. Aplec de dansa incorporarà un nou espai en la platja de la Patacona el 16 d'octubre i comptarà amb França com a país convidat.

En l'apartat d'Arts Visuals el certamen ha programat tres exposicions, una dedicada a la cal·ligrafia islàmica, una altra a la retrospectiva d'Antonio Camaró, el creador del cartell d'enguany, i una última a València Copyright que recupera el treball realitzat per historietistas dels 80. Per la seua banda, l'àrea de Videocreación comptarà amb 2 propostes com el videoarte del Sàhara del Festival Artifarati.

MOVIMENT FEMINISTA

Debats Vius oferirà 3 espais de diàleg, sobre el moviment feminista algerià, els drets humans en el Mediterrani i els conflictes bèl·lics del nostre entorn.

Mostra Educativa seguirà enguany amb la seua tasca per la transformació social a través de la pedagogia. Finalment, Gastronomia serà l'últim punt de trobada pel qual passarà la MVM d'enguany, i commemorarà la dieta mediterrània com a Patrimoni Immaterial de la humanitat per la Unesco.

El certamen compta amb la col·laboració de més de mig centenar d'institucions públiques i privades entre les quals destaquen, l'Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, Casa Mediterráneo, Assemblea Parlamentària del Mediterrani, entre unes altres.