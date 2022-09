Iván Massagué: "Llegué a pensar que no era buen actor"

Iván Massagué ha conseguido forjar su carrera de actor desde la calma y la espera. Sin perder el rumbo, ha sorteado los problemas de una vida que, eso sí, reconoce que está siendo justa con él. Le espera un otoño repleto de rodajes y proyectos, pero ahora presenta su nueva película, Asombrosa Elisa, en la que comparte cartel con Silvia Abascal o Asier Etxeandia.

No sabría definir muy bien la película, hágalo usted.Es una película oscura con un guion muy potente. Es algo nuevo, distinto, que es lo que destaca en mi trayectoria. Me pone mucho todo aquello que se aleje de lo convencional. Me cautiva el misterio.

Interpreta a un padre atormentado, ¿tiene alguna similitud con usted?

Sí, al final siempre hay parte de nosotros en los personajes. Hay que poner sentimientos, emociones y vivencias propias en los papeles que interpretamos.

Dando vida a tantos personajes, ¿alguna vez ha temido perder la identidad?

No, al contrario. Creo que mi identidad es cada vez más sólida. Cada vez empatizo más con la sociedad, no sé si me hace mejor persona, pero empatizo más con la identidad social. Creo que interpretar a todo tipo de personas te lleva a empatizar hasta con un terrorista.

En la película, su hija dice tener poderes. ¿Cuál es el suyo?Soy muy luminoso con mi gente, con mis amigos. Me gusta ser anfitrión y se me da bastante bien, nunca descartaría dedicarme a la organización de eventos.



¿Alguna vez ha querido dejar de ser actor?No, porque no eres consciente de todo lo que vas dejando por el camino. Avanzas, te superas, pero también hay que reconocer las crisis actorales y las flaquezas. Cuando me ha pasado, he intentado quitarle importancia y seguir.