La Fundació Francisco Brines presenta el llibre 'Elca. Feliz Vida', "síntesi de l'univers del poeta"

Està previst que acudisquen a l'acte el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer; l'editor i periodista Juan Lagardera i el poeta Vicente Gallego.

La corporació provincial rendeix tribut a Francisco Brines amb una publicació que, sota el títol 'Elca. Feliz vida', reuneix treballs del Premi Cervantes, així com articles dels poetes Carlos Marzal i Vicente Gallego i l'escriptor i periodista Fernando Delgado sobre la vida i l'obra de Brines com a referent literari.

A més, l'obra compta amb fotografies preses pels artistes, Premi Nacional de Fotografia, Bleda i Rosa, que s'han endinsat en la finca Elca, rescatant els racons més especials de la qual va ser casa de Brines.

Aquest tribut es va publicar al maig del present any, mesos després que el poeta valencià morira. El llibre ofereix un viatge que, prenent la casa del poeta com a referència, recorre el paisatge que va inspirar la seua manera de viure i, com no, la seua forma d'escriure.

TESTIMONIATGE POÈTIC I HUMÀ

En paraules la directora executiva de la Fundació Francisco Brines, d'Àngels Gregori, "es tracta d'un llibre que conté el testimoniatge poètic i humà de Brines i de tres dels seus grans amics: Fernando Delgado, Vicente Gallego i Carlos Marzal, que van compartir amb el poeta vivències importants de les seues vides i aprenentatges literaris".

A més, inclou la mirada dels artistes Bleda i Rosa que han captat "l'essència d'Elca des de diferents perspectives i des de la nuesa de la naturalesa", afirma Gregori.