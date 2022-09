Innovació, sostenibilitat i transició ecològica, les mirades cap al futur d'empreses i Consell

Organitzada per Europa Press i amb la participació de Coix Energy, Grant Thornton, Ford, Ouigo, Vectalia, Caixa Popular, Global Omnium i Importaco, 'Comunitat Valenciana cap al futur' ha analitzat tres qüestions clau: la sostenibilitat i innovació, la innovació i la mobilitat sostenible i el creixement sostenible i la vertebració territorial.

El president d'Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, ha donat inici a la jornada, amb una introducció en la qual ha destacat que és un "dia important" per a l'agència de notícies i subratllant la seua voluntat de repetir aquesta trobada de manera anual per a projectar "la Comunitat Valenciana cap a l'exterior".

Tot seguit, Puig ha avançat que la Comunitat Valenciana treballa en la presentació de la seua candidatura per a acollir l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial. El president ha mostrat la seua confiança en què la Comunitat Valenciana podrà ser autosuficient en la producció i consum d'energia a mitjà termini, amb la previsió d'arribar a 10.000 megawatts de potència renovable abans de 2026, la qual cosa suposarà avançar-se quatre anys a l'objectiu d'autonomia 2030.

El president també ha indicat que la Generalitat becarà aquest curs a 80 universitaris ucraïnesos i a quasi 40 investigadors afectats per la invasió russa d'Ucraïna.

Després de la intervenció de Puig, ha tingut lloc la taula redona 'Sostenibilitat i innovació, claus per a generar creixement', en la qual han participat el president de la la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro; i els presidents de Coix Energy i Grant Thornton, Enrique Riquelme i Ramón Galcerán.

Galcerán ha assenyalat que, en un context "complex" després de la pandèmia i amb la guerra a Ucraïna, "és indubtable que el concepte de sostenibilitat és una necessitat" i un "imperatiu" tant legal i social que està "ací per a quedar-se, no és una moda ni és una cosa passatgera", no només per a les empreses privades sinó per a l'administració pública, que ha d'acompanyar al teixit amb inversions i iniciatives.

Per la seua banda, Riquelme ha subratllat que fa una dècada, per al sector privat, "parlar de sostenibilitat era parlar d'un cost econòmic", però "en aquest moment és una necessitat" i "obligació" doncs "qualsevol companyia privada i sector públic que no estiga a l'avantguarda de la sostenibilitat té els dies comptats". No només això, ha assegurat que "ser sostenible és fins i tot un bon negoci", doncs "no hi ha energia més barata que la fotovoltaica" i "afecta de manera positiva a fer més competitives les companyies".

Per la seua banda, Salvador Navarro ha puntualitzat que la sostenibilitat "va per barris", amb diferents circumstàncies i dificultats depenent del sector, per la qual cosa es requereix una "transició ordenada", atenent al fet que en determinades indústries "la tecnologia no els permet encara arribar a la sostenibilitat que Europa ha marcat en aquests pròxims anys" i no tenen alternatives al gas. Així, s'ha referit a casos com el del transport pesat o la indústria ceràmica que tant pes té en Castelló.

MOBILITAT

La següent taula redona, sota el títol 'Innovació i mobilitat sostenible en sectors clau', ha comptat amb la participació del director de Fabricació de Ford, Dionisio Campos; la directora general d'Ouigo a Espanya, Hélène Valenzuela; i el director de desenvolupament de negoci de Vectalia, Rubén Darío Urrestarazu.

Campos ha destacat que l'actual transició és una "oportunitat per a introduir canvis" en un "camí que no té retrocés dins de la sostenibilitat", i ha demanat que la transformació "no es quede en el món de l'automòbil" i s'estenga a tota la indústria valenciana. També ha indicat que Ford obrirà plantes fotovoltaiques dins de la planta d'Almussafes per a aconseguir la neutralitat d'emissions en 2035.

Per la seua banda, Valenzuela ha assenyalat que "no té sentit que un avió de 1.000 places tinga una petjada de carboni tan alta" ni "anar amb cotxe i tardar tant, amb el risc que té circular per carretera i perdent temps en embossos". La directora general de la companyia ha anunciat que Ouigo ampliarà la seua oferta Madrid-València en dos freqüències i oferirà més de 35.600 places d'alta velocitat a la setmana.

En la seua intervenció, Urrestarazu ha assenyalat que la innovació és una "vertical estratègica" de la companyia i ha destacat la capacitat dels plans de descarbonització, que permeten "atraure talent i millorar l'expreiencia del client". També ha apostat per combustibles renovables com l'hidrogen verd en els autobusos i ha demanat agilitzar les condicions i la infraestructura per a poder engegar "flotes netes".

També sobre mobilitat ha parlat la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, que en la seua intervenció ha lamentat que la situació dels trens de rodalies és "inassolible i inconcebible" a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa ha reclamat més inversió de l'Estat perquè la regió estiga "a l'altura de les particularitats de la realitat mediambiental".

Així mateix, Mas ha demanat que el Corredor Mediterrani arribe a Alacant i ha situat València com a referent de mobilitat sostenible. Ha posat l'accent igualment en què l'emergència climàtica ha de "passar a ocupar el lloc que li correspon", un compromís que ha assumit en primera persona, i ha advocat per intensificar "la centralitat de les qüestions mediambientals", les mesures de mitigació del canvi climàtic i l'ecofeminisme.

SOSTENIBILITAT

Finalment, ha tingut lloc la taula redona 'Creixement sostenible i vertebració territorial', en la qual han participat el director de Responsabilitat Social de Caixa Popular, Paco Alós; el director de Sostenibilitat de Global Omnium, Juan Luis Pozo, i la directora de Relacions Externes i RSC d'Importaco, Irene Moreno.

Pozo ha afirmat que, en el camí cap al que ha denominat "revolució sostenible", "el lideratge de la Comunitat Valenciana pot ser molt important". Així, considera que, pel seu horari solar, té la "capacitat d'albergar el major laboratori de proves del món" per a innovar en determinades tecnologies que possibiliten l'adaptació al canvi climàtic.

Alós creu que la Comunitat Valenciana compta amb característiques que la fan "preparada per a avançar" en sostenibilitat, per exemple el seu posicionament geogràfic estratègic o les seues infraestructures de comunicacions, amb el port, aeroport, carreteres i "esperem que el tren també". A més, ha ressaltat el bon posicionament de les universitats públiques valencianes i el pol d'atracció i generació de startups a València, Alacant i Elx.

Per a Moreno, el diagnòstic és "molt positiu" i "hi ha un gran compromís no només des de les administracions sinó de les empreses de liderar i fer front a la transició". "També aquest compromís és fruit de la necessitat que tenim com Comunitat", que està exposada a les vulnerabilitat del canvi climàtic, com l'erosió del sòl o la pèrdua de biodiversitat, ha explicat, i ha cridat a "col·laborar entre tots" per un horitzó comú sostenible.

La jornada ha conclòs amb el discurs del conseller d'Hisenda, Arcadi Espanya, que ha afirmat que "amb tota sinceritat, si no haguera existit un govern autonòmic, Volkswagen no estaria a la Comunitat Valenciana", en al·lusió a la gigafactoría que la multinacional instal·larà en els pròxims anys en Parc Sagunt II.