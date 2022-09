Mas sobre la candidatura autonòmica de Compromís: "Primer el què i després el qui"

Mas s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació després de participar en una reunió entre membres del Consell i el grup parlamentari de Compromís, preguntada per eixa candidatura, per si aspira a liderar-la i pels terminis per a confeccionar les llistes electorals de 2023.

"Els temps que estan marcats són els que estan", ha assenyalat, alhora que ha dit que per a les llistes autonòmiques "les primàries seran l'11 de febrer". "Encara queda molt fins a eixe moment", ha dit, a més d'afirmar que dissabte que ve Compromís ratificarà "eixos reglaments de primàries".

Quant a si li atrau liderar la llista de Compromís a la Generalitat, ha respost: "Crec que és una qüestió que he de valorar i pensar encara". Al mateix temps, ha exposat que per a ella és "encara un poc prompte" i ha plantejat que "primer el què i després el qui".

Així mateix, la vicepresidenta ha considerat que s'han d'abordar primer qüestions polítiques com els pressupostos de la Generalitat per a 2023, uns comptes que "rellançaran" el "tercer Botànic", i ha dit que "després, les qüestions personals i les decisions personals de cadascun, vindran quan vindran".

Aitana Mas ha agregat que la seua "no serà immediata". "He de pensar i valorar molt. És una qüestió que afecta també a la meua part personal. Porte dos mesos o tres de consellera i vicepresidenta i encara és un poc prompte", ha insistit.