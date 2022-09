Grant Thornton recomienda a las empresas anticiparse al endurecimiento de la regulación en sostenibilidad

Así lo ha manifestado durante la mesa redonda 'Sostenibilidad e innovación, claves para generar crecimiento', organizada por Europa Press, en la que han participado también el presidente de la la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y el presidentes de COX Energy, Enrique Riquelme. Una mesa moderada por la directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, dentro de la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro', que ha reunido este miércoles en València destacados representantes del ámbito empresarial y miembros del Consell.

Durante la primera mesa redonda, Ramón Galcerán ha destacado cómo la regulación sostenible se ha acelerado mucho y prevé que continué por este camino en los próximos años.

"Esta situación nos tiene que hacer ver que el cambio es ineludible para todas las compañías. El regulador español ya exige informes de Estados no Financieros a las empresas de más de 250 empleados y el año que viene se endurecerá la Directiva Europea en materia de Responsabilidad Social Corporativa. Las compañías tienen que ser conscientes de que esta área tiene que estar en sus agendas y la anticipación en el reporte supone ya ventajas competitivas para empresas de cualquier tamaño".

El presidente de Grant Thornton ha señalado que, en un contexto "complejo" tras la pandemia y con la guerra en Ucrania, "es indudable que el concepto de sostenibilidad es una necesidad" y un "imperativo" tanto legal y social que está "aquí para quedarse, no es una moda ni es algo pasajero", no solo para las empresas privadas sino para la administración pública, que debe acompañar al tejido con inversiones e iniciativas. También ha incidido en que este eje no solo debe limitarse a empresas "disruptivas" y startups, sino que los "modelos tradicionales deben incluir planes de sostenibilidad".

En ese sentido, Ramón Galcerán ha advertido que "los consumidores son cada vez más exigentes" y "empiezan a separar compañías y rechazar a aquellas que no incluyen conceptos y planes de sostenibilidad", a la vez que la sostenibilidad adquiere cada vez una mayor importancia en cuanto a captación de fuentes de financiación.

"El mundo financiero está pivotando muy rápido hacia las políticas de sostenibilidad", ha avisado, con líneas verdes desde la banca tradicional y un crecimiento de los bonos verdes, al tiempo que los fondos europeos Next Generation se vinculan a este tipo de acciones e iniciativas.