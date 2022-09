Ya ha comenzado Pesadilla en el paraíso, y los culebrones y tramas enredadas ya han comenzado. Se sabía que la presencia de Omar Sánchez iba a traer titulares y horas de programa de televisión. Y no lleva ni una semana y ya están pasando cosas. Porque su expareja, Raquel Lozano, ha llegado a Sálvame para aclarar muchas cosas sobre él.

Raquel ha insistido mucho en que se enteró de la ruptura con Omar por la televisión, y eso no le gustó ni un pelo. "La conclusión que sacó es que me ilusionó, que pensaba que sería una relación y luego no ha sido".

"Él ya tenía el programa cerrado, no me necesitaba a mí para eso", ha explicado Raquel, en referencia a la presencia de Omar en el reality. "Pero sí me necesitaba para dar celos a Anabel, para tener un verano divertido... Si no pasa nada por estar con alguien un verano, o pasar un tiempo, pero sí para por prometer muchas más cosas. Hay que dejar las cosas claras, hablar".

"Yo estoy viendo ahora al verdadero Omar. Cada paso que va dando, lo sabía ya. Le llamé para pedirle explicaciones por lo que le había dicho a Kike Calleja. Me escribió normal, de buen rollo, y ya no le contesté", ha sentenciado Raquel Lozano.

Enfrentamiento con Miguel Frigenti

Miguel Frigenti, colaborador de Sálvame, insinuó que Omar habría roto con Raquel debido a la diferencia de vida entre ambos, y que sus hábitos eran diferentes. Esa insinuación no le gustó nada a Raquel, que le ha pedido explicaciones. "Explícate, Miguel, ahora que me tienes aquí".

Pero Frigenti, lejos de amilanarse o explicarse, ha seguido insistiendo en que no iba a rectificar, y que cada uno entendiera en sus palabras lo que quisiera entender.