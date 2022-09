Palito Dominguín habla sobre cómo está afrontando Nacho Palau su lucha contra el cáncer: "

Tras su paso por Supervivientes 2021 y hacerse más conocida para el público generalista, Palito Dominguín ha cumplido su sueño de mostrar sus ilustraciones en una exposición de Madrid.

Después de publicar en las redes sociales que ya lleva vendidas más de 10.000 obras, la artista ha querido romper su silencio sobre varios temas donde está, en parte, involucrada.

Uno de ellos es el estado de salud de Nacho Palau, exmarido de su tío Miguel Bosé. La hija de Lucía Dominguín ha querido contar a los medios de comunicación cómo está afrontando el escultor su enfermedad.

"Está muy bien, él es muy positivo. Como hay que estar en esas situaciones, positivo para salir adelante y luchar con todo", asegura Palito Dominguín.

Asimismo y en relación con Palau, comenta que Miguel Bosé le ha dado la enhorabuena por la exposición, pero que no habla mucho con él porque al vivir en México, se les hace más complicado mantener una conversación fluida.

Entre otras preguntas, se da también cómo está viendo a su madre en Pesadilla en el paraíso: "La he visto poco porque estaba organizando la exposición. Pude ver el primer programa y la noté en su salsa, maravillosa y me hizo echarla de menos porque la vi cocinando y dije 'ay, me podría estar cocinando a mí'".

Si su madre no ganase el reality, Palito tiene un segundo nombre: Patricia Steisy. Con ella asegura que se lleva muy bien y le encanta como concursante, por lo que votaría por ella.

Aunque está segura de que su madre llegará lejos en el concurso: "En estas situaciones hay que ser tú misma, no hay que ir con una agenda oculta. Nosotras somos muy naturales".