València ajudarà a reduir la factura energètica de 3.000 xicotetes empreses "en dificultats" pel pla d'estalvi

Els comerços que s'adherisquen al programa rebran un estudi, personalitzat en cada cas, per a optimitzar la contractació dels seus subministraments, millorar l'eficiència i estalviar en l'ús que fan de l'energia. A més, rebran informació per a la tramitació de totes les ajudes i subvencions disponibles per a la instal·lació de fonts renovables per a l'autoconsum com les bonificacions de l'Ajuntament en l'IBI i l'ICIO per a instal·lació de plaques solars, ha indicat el consistori en un comunicat.

En aquest sentit, el programa també pretén fomentar entre els comerços i els establiments de la ciutat la participació en comunitats energètiques locals, per a compartir el cost de la instal·lació i repartir els seus beneficis, optimitzant la tornada i l'amortització de la inversió inicial.

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha destacat que la majoria dels comerciants valencians "saben que les energies renovables són el futur i que a més, a mitjà termini, resulta més barata que les energies fòssils, però molts no poden fer front a la inversió inicial que requereix".

"Per açò engeguem aquest pla que preveu arribar en els pròxims 3 anys a uns 3.000 comerços de la ciutat, entre locals comercials, hotels, restaurants i cafeteries", ha argumentat.

El conveni compta amb una aportació de l'Ajuntament de 425.000€ i tindrà una vigència de tres anys. La Cambra de comerç s'encarregarà d'organitzar i posar a la disposició dels establiments la realització de tallers sobre els programes europeus FEDER i la possibilitat de dur a terme projectes concrets de 7.000 euros amb una ajuda de fins el 3.500 euros.

"El comerç local ho ha passat molt mal durant la pandèmia i ara la crisi energètica torna a amenaçar la viabilitat de molts negocis xiquets pels alts preus que paguen per les factures de llum i gas", ha subratllat l'edil.

En aquest punt, ha valorat que l'Ajuntament "entén que el teixit comercial de la ciutat és part del nostre teixit econòmic i cultural" i ha destacat que aquest programa "pretén ser una ajuda per als xicotets empresaris i autònoms, perquè se sumen a eixe camí cap a la transformació d'una València més sostenible".

El Pla de Xoc d'Estalvi en Climatització aprovat pel Consell de Ministres per a reduir el consum d'energia en els comerços així com els alts preus del gas i l'electricitat estan posant "en dificultats" a alguns xicotets comerços, segons el consistori valencià.

Així, l'autoconsum energètic s'erigeixen com una solució per a reduir les factures d'energia. "Però moltes vegades la ciutadania i els comerciants no coneixen tots els avantatges i les ajudes que existeixen per a la instal·lació, per exemple, de generadors fotovoltaics o la constitució de comunitats energètiques. Per a això hem posat a València l'Oficina municipal de l'energia, que centralitza tota la informació i para esment personalitzada", ha apuntat Ramon.

L'Ajuntament de València i la Fundació València Clima i Energia van engegar en 2019 l'Oficina de l'Energia, una finestreta única municipal per a la transició energètica de la ciutat que ofereix assessorament, entre altres coses, per a la tramitació d'ajudes a la instal·lació de plaques solars o l'optimització de l'ús energètic que reduïsca les factures de llum i gas.