La Generalitat escoltarà als agents socials abans d'aprovar la reforma fiscal, que no serà "indiscriminada"

20M EP

NOTICIA

La Generalitat atendrà les propostes dels sindicats i la patronal abans d'aprovar els pressupostos per a 2023 i la reforma fiscal, que s'inclourà en la coneguda com a llei d'acompanyament als comptes autonòmics i no serà una baixada d'impostos de manera "indiscriminada perquè seria una irresponsabilitat".