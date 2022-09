Ribó proposa una experiència pilot de setmana laboral de quatre dies i 32 hores a l'abril de 2023

Per a açò, Ribó ha proposat els representants empresarials traslladar la condició de dia no laborable de la festivitat local de Sant Vicente Màrtir a abril, ja que amb aquest trasllat eixe mes tindria quatre setmanes completes de quatre dies laborables. En cap cas afectaria a la festa de Sant Vicent perquè en 2023 cau en diumenge, detalla el consistori.

En tot cas, el primer edil ha assegurat que es tracta d'un primer contacte perquè en els pròxims dies es reunirà també amb els sindicats. "Som conscients que açò no s'ha fet en cap lloc d'Europa i pensem que és important investigar-lo per avançar a reduir la jornada laboral és un pas avant per a qualsevol treballador", ha dit.

Seria, ha apuntat, un estudi, "un experiment" que es realitzaria des del dilluns 10 d'abril fins al dilluns 1 de maig. Hi ha tres dilluns en què no hi ha treball: Dilluns de Pasqua, Sant Vicent Ferrer i el Dia del Treballador, amb el que creu que cap la possibilitat de moure la condició de no laborable de Sant Vicente Màrtir a un dilluns d'abril perquè és un festiu local".

Ribó ha recordat que la Generalitat ha organitzat diversos congressos sobre la possibilitat d'avançar cap a una jornada laboral de 32 hores. "Nosaltres volem veure, sense entrar en cap tipus de negociació col·lectiva entre treballadors i empresaris perquè açò no ens correspon ni és competència municipal -ha puntualitzat-, què li passaria a la ciutat de València si s'instaurara una jornada de 32 hores en quatre dies en la setmana. I ho podem provar durant un mes".

Per àmbits, s'ha referit expressament a la restauració, el turisme, el transport, l'Empresa Municipal de Transports (EMT), la resposta de les famílies. "En definitiva, plantejar-se un estudi perquè sabem que hi ha sectors industrials importants que estan treballant, siga telemàticament o per objectius, on el temps no és un factor determinant i és important investigar açò", ha insistit.

I en general, l'alcalde ha valorat l'impacte de la mesura sobre la conciliació laboral, personal i familiar perquè "per a qualsevol treballador reduir la jornada és un pas avant, és un pas avant per a les seues famílies": "Açò no s'ha fet en cap lloc d'Europa i pensem que és important provar-ho".

ELS EMPRESARIS, DISPOSATS A VALORAR-HO

Per la seua banda, Morata ha advocat per calcular els beneficis i costos del que pot comportar per a les empreses. "És veritat que aquesta és una ciutat oberta, mediterrània, on cada vegada tenim més empreses en l'àmbit tecnològic que decideixen vindre's ací i on la seua organització del treball pot ser diferent a la tradicional, tot i que és una decisió entre empresaris i treballadors. És important fer una valoració perquè aquelles empreses que ja ho poden fer, així ho decidisquen", ha asseverat.

I la presidenta de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) a València, Eva Blasco, ha afirmat que la possibilitat de traslladar Sant Vicente Màrtir caldria comunicar-la als sectors econòmics perquè la valoren. "La valoració, en principi, és que és una festivitat que ha d'estar en algun dels 365 dies de l'any i, per tant, és una proposta a estudiar i que pot ser valorada positivament", ha reconegut, per a advertir que "el fonamental és veure com s'articula, sobretot l'oferta comercial".

Blasco considera així necessari parlar amb els principals sectors de la patronal autonòmica, el comerç i el transport, per a veure com articular aquesta proposta, encara que ha agraït que se'ls haja consultat amb antelació.