Castelló reforça la internacionalització del Festival MUT! amb 27 espectacles de carrer en tres dies

El MUT! Festival d'Arts Escèniques Sense Text de Castelló torna els dies 23, 24 i 25 de setembre als carrers i places de la ciutat en una setena edició que apuntala la seua internacionalitat amb 27 representacions a l'aire lliure, gratuïtes i per a tot tipus de públic de la mà de 13 companyies espanyoles, franceses, italianes, britàniques i holandeses. La cita es consolida com una de les apostes més potents de l'agenda de la Regidoria de Cultura, amb l'estrena a Espanya de molts dels seus espectacles, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, ha destacat que "el MUT! ha anat creixent en les seues set edicions, convertint-se en un dels principals festivals d'arts escèniques d'Espanya, amb una programació única i internacional que porta a Castelló propostes de primer nivell que només es poden veure ací". La regidora ha assenyalat que és un festival que acosta un teatre més social, que convida a la reflexió i no deixa indiferent a ningú mentre fa gaudir.

El director artístic del MUT!, Sergi Heredia, ha explicat que "aquest MUT! tindrà més representacions escèniques que mai, i amb la novetat de presentar dos xicotets teatres a l'aire lliure, en el Passadís de les Arts i en Huerto Sogueros, amb diverses sessions per a un públic reduït de 120 persones amb Theatre Ovacione i Pau Palaus; a més de comptar amb el premi Nacional de Circ de la companyia de Manolo Alcántara, i amb espectacles que mai s'havien vist abans a Espanya".

Sis escenaris acolliran les 27 representacions, que començaran el divendres amb la instal·lació visual de l'holandés Gijs van Buen Primero al carrer Cavallers, per a passar a Santa Clara i Campoamor; i les accions teatrals itinerants de Pere Hosta pels carrers del centre, amb inici en la plaça Major. Ja a la nit, aterrarà en la mateixa plaça Huertos Sogueros el primer espectacle de gran format, 'Le Nid', de la companyia Adhok, inaugurant oficialment el festival.

El dissabte s'obriran els escenaris del Passadís de les Arts, amb el circ de Pau Palaus al microteatre a l'aire lliure, i la moixaina gestual d'Emiliano Alessi sobre les taules. Ja a la vesprada, arriba al festival el guardonat teatre minimalista de la Companyia Manolo Alcántara, seguit de la dansa contemporània amb acrobàcies de Le G. Bistaki. L'estrena a Castelló de 'D-Construction', de Cie Dyptik, baixarà el teló a la nit en Huerto Sogueros, amb un repertori de dansa urbana de gran format al poderós ritme de l'hip-hop que pondera la individualitat i el grup, el compromís i la desobediència.

El diumenge, les xanques i màscares d'Une de Plus obriran el matí en el Passadís de les Arts, i els seguirà el teatre acrobàtic de la companyia Mimbre. I ja a la vesprada, el gran Leandre posarà el toc de clown per a adults en Huerto Sogueros, abans de l'espectacle de tancament de Bilbobasso. Serà l'estrena a Espanya de 'A fuego lento', una explosiva i intensa sessió de tango i foc d'alt voltatge per a baixar el teló del MUT! 2022.