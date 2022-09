Les beques CaixaBank per a alumnes de les societats musicals compten amb 255.000€ per a aquest curs

Coincidint amb l'inici del curs escolar a la Comunitat Valenciana, aquesta convocatòria aconsegueix enguany la seua novena edició i és una de les línies del projecte 'CaixaBank escolta València', que té com finalitat principal fomentar entre els més xicotets l'estudi de la música i incentivar que tot l'alumnat seguisca els seus estudis musicals amb independència de la seua condició econòmica. El termini d'inscripció per a aquesta novena convocatòria estarà obert fins al pròxim 14 d'octubre.

Des de la seua engegada en el curs acadèmic 2014-2015, s'han beneficiat més de 6.500 estudiants, amb una inversió total de 2.732.000 euros. En concret, en la passada edició, 2021-2022, van ser becats un total de 702 estudiants procedents de 183 societats musicals de tota la Comunitat Valenciana.

El director territorial de CaixaBank, Xicu Costa, remarca el valor de les beques per a la nostra comunitat musical: "Continuem dedicant importants esforços econòmics per a atendre les necessitats educatives de tots els músics valencians. Aquestes beques fomenten la igualtat d'oportunitats per a aquells que més ho necessiten, ajuden el manteniment de les nostres escoles de música i són un estímul per a l'empleabilitat de molts músics joves".

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, ha recalcat la importància de les beques: "Donar suport a la formació dels músics valencians de totes les edats significa oportunitats: oportunitat d'estudiar, oportunitat de dedicar-se a la seua passió, oportunitat de tocar, independentment de la seua situació familiar. És un orgull per a l'Institut Valencià de Cultura poder atendre aquestes necessitats a través d'un programa de beques com a est i poder donar eixa espenta a les carreres de molts estudiants, que són el futur de la nostra música".

"El programa de beques 'CaixaBank escolta València' suposa la pedra angular per al foment de l'alumnat en les nostres societats musicals, que impulsem a través d'aquest projecte de col·laboració iniciat al costat de CaixaBank i l'Institut Valencià de Cultura fa quasi una dècada. És un dels projectes de major importància d'aquest programa i, alhora, un dels més necessaris, ja que suposa obrir noves oportunitats de formació musical als alumnes, especialment les famílies dels quals més el puguen necessitar", ha explicat la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

BAREMS DE SELECCIÓ

Aquesta convocatòria de beques està oberta a tot l'alumnat de la Xarxa d'Escoles de Música de la FSMCV matriculat per al curs 2022-2023. Com en edicions anteriors, per als criteris de selecció dels beneficiats s'estableixen uns barems acadèmics, econòmics i socials. Quant als criteris acadèmics, es valorarà si l'alumne s'ha matriculat en més d'un instrument, si hi ha més membres de la unitat familiar estudiant en el mateix centre i la valoració realitzada per la pròpia escola de música.

De la mateixa manera, en les ràtios econòmiques, es posa l'atenció en els nivells de renda de l'últim exercici per part de la unitat familiar, prioritzant aquelles sol·licituds amb menors ingressos, al mateix temps que s'incrementarà la puntuació a les candidatures que disposen d'un compte en CaixaBank.

Finalment, quant als aspectes socials, es tindran en compte circumstàncies com, per exemple, si l'alumne ha de desplaçar-se a una altra localitat per a assistir als seus estudis de música, si té alguna discapacitat o si pertany a una família nombrosa o monoparental.

La dotació econòmica d'aquestes beques suposa per a cada alumne fins al 90% del total abonat per la matrícula i les assignatures de les quals estiga matriculat en el curs 2022-2023, amb un límit de 500 euros per persona i beca. Els interessats poden consultar les bases i realitzar la inscripció a través de la web: