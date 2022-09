Un congrés internacional ret homenatge al professor José María Peiró

Peiró és professor emèrit de la Universitat de València i ha sigut director de l'Institut d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organizacional i de la Qualitat de Vida Laboral de la Universitat de València (IDOCAL) i president de l'Associació Internacional de Psicologia Aplicada.

En la seua investigació, recorden els organitzadors, el professor Peiró "aborda nombroses temàtiques i analitza en profunditat els reptes del nostre món, com el treball en un context cada vegada més digitalitzat (accelerat per la pandèmia), el benestar dels treballadors en aquests nous entorns o la sostenibilitat.

A escala internacional, ha realitzat una tasca de gran rellevància, destacant la presidència de l'EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology, 1995-97) i de la IAAP (International Association of Applied Psychology, 2011-2014)".

A més, al llarg de tota la seua carrera, ha contribuït a la innovació docent, sent impulsor de programes de doctorat inter-universitaris i dirigint el Consorci Internacional per al Màster Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels RRHH.

El professor Peiró és, així mateix, membre numerari de l'Acadèmia de Psicologia d'Espanya i ha sigut nomenat Doctor Honoris causa per la Universitat Methodista de Sao Paulo (2010), la Universitat Miguel Hernández (2017), la Universitat de Maastricht (2020), l'Universitat de Coïmbra (2020) i la Universitat Nacional Federico Villareal (2021).

Així mateix, ha rebut reconeixements nacionals i internacionals com el Premio Aristóteles de la Federación Europea de Asociaciones de Psicología (Milan, 2015), el Distinguished Teaching Award de la Society for Industrial and Organizational Psychology (2022), el Machiko Fokuhara Award Excellence in International Research and Service del International Council of Psychology (2013), el EAWOP Life Time Achievement Award (2013), el Certificado de Honor de la IAPP (2018) el Premio "José Luis Pinillos" de Psicólogo del Año de la Psicofundación (2016) i el Premi d'investigació del Consell Econòmic i Social d'Espanya (2017). És Honorary Fellowship de la Society for Industrial and Organizational Psychology de USA (2009) i de l'European Academy of Occupational Health Psychology (2001).