EMT València inicia el desenvolupament d'una plataforma d'intermobilitat en bus, bici o taxi

Aquesta iniciativa, impulsada juntament amb Valladolid, Gijón, Vitòria, Fuenlabrada i Logronyo amb fons europeus Next Generation EU, permetrà crear la primera plataforma MaaS (Mobilitat com a Servici) de referència en l'àmbit estatal.

Una única aplicació oferirà així una solució de mobilitat inclusiva per a facilitar la intermodalitat en les grans ciutats sense necessitat de dependre del vehicle privat. Està previst aprovar en la pròxima sessió del consell d'administració, aquest divendres 16, el procediment per a traure a licitació el projecte per 11,6 milions d'euros, la qual cosa suposa quasi el 50% del pressupost global.

L'EMT iniciarà així la fase de desenvolupament de la plataforma després que Valladolid haja realitzat el disseny conceptual i tècnic del projecte. Ara, l'equip tècnic de València s'encarregarà de crear una plataforma digital en codi obert perquè qualsevol ciutat puga usar-la, encara que no estiga des de l'inici en 'Ciutats connectades'.

El projecte inclou el desenvolupament de l''app', el sistema de pagament integrat, el planificador de rutes o mòduls comuns d'explotació i analítica de dades, entre uns altres. Per a complir amb el calendari fixat per Europa es preveu aprovar la urgència d'aquest expedient, a fi d'agilitzar el procés i reduir en la mesura del possible els temps de licitació i adjudicació.

"Estem molt contents de ser part d'aquest projecte innovador i pioner a Espanya que ens permet treballar amb altres ciutats per a buscar solucions conjuntes als nous reptes de mobilitat urbana. A través d'una única 'app', qualsevol persona podrà agafar un autobús, taxi o altres servicis de mobilitat i desplaçar-se fàcilment en diferents ciutats", destaca el president de la companyia municipal i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

AUGMENT DE VIATGES

En la pròxima sessió, els consellers abordaran els últims informes mensuals d'activitat de l'EMT. Segons aquestes dades, s'ha produït un increment de més del 40% en el nombre de viatges acumulats fins a juliol fins a superar els 43 milions.

També destaca l'augment acumulat de més del 200% en l'ús del bitllet senzill, que ha passat d'1,2 milions durant els set primers mesos de 2021 a 4,1 milions del mateix període d'enguany.