Ford obrirà plantes fotovoltaiques dins de la planta d'Almussafes per a aconseguir la neutralitat d'emissions en 2035

Així ho ha indicat el director de fabricació de Ford Espanya, Dionisio Campos, durant la seua participació en la jornada 'Comunitat Valenciana Cap al Futur', organitzada per Europa Press i amb la participació de Coix Energy, Grant Thornton, Ford, Ouigo, Vectalia, Caixa Popular, Global Omnium i Importaco.

Campos ha defès que la transició cap a les energies verdes "no és opcional", i que el canvi cap a la mobilitat elèctrica es pot afrontar "de diferents formes", tant a nivell de producció com de generació d'energia.

El director ha destacat que Ford té tres divisions que es dediquen a monitoratges elèctrics amb l'objectiu d'oferir "solucions a professionals" de manera "més productiva, eficient i amb major flexibilitat". També ha destacat la divisió Ford Blue "que es dedica a competir i finançar el negoci actual".

Així, segons ha indicat, l'empresa produirà únicament vehicles 100% elèctrics per a 2030 i que en 2035, la factoria té com a objectiu ser 'carbó neutral'.

PERTE

D'altra banda, ha assegurat que la seua companyia va renunciar a participar en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC) perquè els temps d'inversió "no encaixaven". El directiu ha ressaltat la relació de "confiança" amb l'Administració i va posar com a exemple la renúncia de Ford a presentar-se al Perte del vehicle elèctric i connectat.

"Els temps d'inversió no encaixaven", ha assenyalat al mateix temps que va apuntar que en veure que en la seua empresa no podien complir amb el que demanaven tant el Govern com Europa, no ho van posar damunt de la taula.

Aquest dimecres, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va eixir al pas de les crítiques del PP per la renúncia de Ford a les ajudes del Perte VEC, assegurant que la firma automobilística valora les ajudes estatals i es compromet amb la factoria d'Almussafes.