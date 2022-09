Ouigo amplia l'oferta Madrid-València en dos freqüències i oferirà més de 35.600 places d'alta velocitat a la setmana

Així ho ha anunciat a València la directora general de la companyia, Hélène Valenzuela, durant la seua intervenció en la jornada 'Comunitat Valenciana Cap al Futur' organitzada per Europa Press.

La companyia va demanar a l'administrador d'infraestructures (Adif) afegir més trajectes i, després del seu estudi de la capacitat, es va permetre sumar dos noves freqüències addicionals (quatre trajectes) al dia. Els bitllets d'aquests nous servicis, que parteixen dels nou euros i connectaran ambdues destinacions en menys de dos hores, ja estan disponibles a través de la pàgina web i de l'app d'Ouigo.

En total, la companyia comptarà amb una oferta diària de cinc freqüències fins a sumar un total de 35.630 places setmanals entre Madrid-Chamartín-Clara Campoamor i València-Joaquín Sorolla.

Valenzuela ha assenyalat que "aquest reforç suposa una gran font de motivació a menys d'un mes de la nostra arribada a València". "Ens enorgulleix ampliar la nostra aportació al fet que l'alta velocitat siga cada vegada més accessible. La nostra oferta senzilla, de qualitat, sostenible i adaptada a totes les butxaques arribarà a encara més famílies, estudiants i jóvens dels quals teníem previst al principi. Estem encantats de fer un pas més enllà en la nostra proposta de mobilitat sostenible, beneficiosa per a tots, en una línia en la qual preveiem una alta demanda", ha agregat.

El reforç dels servicis suposa al seu torn un "nou impuls" al canvi modal que Espanya necessita per a aconseguir la descarbonización del seu transport. Ouigo opera amb els trens d'alta velocitat de major capacitat en el mercat espanyol, amb 509 places repartides en dos altures, per la qual cosa els seus trens contaminen, de mitjana, 80 vegades menys que un avió i 50 vegades menys que un cotxe. Des del començament de les seues operacions, Ouigo ha transportat a més de 2,8 milions de viatgers.

La nova oferta setmanal per a València "equival a 356 vols en els avions Bombardier CRJ-1000 -el model més comú entre València i Madrid, amb 100 places de mitjana- o a 17.815 desplaçaments amb cotxe, si prenem com a referència que amb cotxe viatgen una mitjana de dos persones", han assenyalat.

Amb l'obertura de la línia de València el pròxim 7 d'octubre, la companyia tindrà una oferta total a Espanya de 83.476 places setmanals, més del doble de l'oferta amb la qual va iniciar la liberalització del sector el passat 10 de maig de 2021 (35.630).

ALACANT EN 2023

La següent línia que Ouigo engegarà serà la línia Madrid i Alacant, amb parada a Albacete, previst per al 2023. El servici Madrid-Albacete-Alacant comptarà amb dos freqüències diàries, la qual cosa suposarà quatre trajectes en total al dia.

Després de l'obertura d'aquestes dos noves rutes, el següent pas serà Andalusia, destinació per al qual la companyia està treballant per a arribar al més prompte possible. Quan estiga operativa, OUIGO oferirà cinc anades i tornades entre Madrid i Sevilla i Màlaga, amb parada a Còrdova.