Un 'tiktoker' comparte la terrible historia de una espinilla que no dejaba de crecer: "Me hicieron pruebas y era un tumor"

Alonso Castillo se ha convertido en una de las historias más virales de los últimos días en TikTok por una trágica situación que ya ha preocupado a más de 20 millones de personas.

En una sucesión de imágenes con música de miedo, ha relatado como lo que pensaba que era una "espinilla enterrada" en realidad se trataba de un tumor por el que tuvo que ser tratado de urgencia.

En las fotos compartidas, que pertenecen a los dos últimos meses, se observa como un grano aparece en uno de los costados de la sien. Aunque al principio es imperceptible, poco a poco va aumentando de tamaño y grosor.

"Pasaban los días y no le daba tanta importancia", ha narrado. Finalmente, cuando decidió hacer su primera visita al médico, aseguraron que era una infección inflamada: "Me recetaban medicamentos y no disminuía de tamaño".

Cuando un día "empezó a crecer demasiado rápido" y decidió acudir al hospital para que le operaran y se lo retiraran. "Yo seguia pensando que era un absceso", confiesa: "Me hicieron estudios y aparecía el cráneo perforado. Era un tumor".

Un diagnóstico que el mexicano no se esperaba y que ha sorprendido a todos los que han seguido su historia. "Me retiraron el pedazo de cráneo afectado, tejido y nervio", concluye el relato, aunque asegura que "apenas era el comienzo".

En sus comentarios ha asegurado que han encontrado más bultos inflamados sospechosos y que aún está esperando los resultados para averiguar si el tumor se ha extendido.

"Cualquier grano que no duela y crezca rápidamente, siempre chéquense", ha recomendado a todos los preocupados que le han escrito miles de mensajes en los últimos días: "El tiempo es muy valioso".