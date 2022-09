El PSOE advierte de que "para que los barrios estén limpios hay que cambiar alcalde de la ciudad"

Así lo ha manifestado el portavoz socialista, Daniel Pérez, en la céntrica Plaza del Ejido junto a la concejala del PSOE Carmen Martín; la viceportavoz del grupo, Begoña Medina y la edil Rosa del Mar Rodríguez. Los socialistas han respondido a las denuncias de una docena de vecinos que les han acompañado en rueda de prensa.

"Se quejan de que los zapatos se quedan pegados a las aceras; el aspecto es tercermundista, no es digno para una gran capital como Málaga, y les han cerrado el acceso al parque hace semanas, utilizado por centenares de personas para su esparcimiento, supuestamente para hacer unas intervenciones de podas y arreglos, pero por aquí no ha pasado una máquina aún", ha explicado Pérez.

En este punto, ha agregado que "una acera en Málaga se baldee cada 58 días, en los barrios que tienen la suerte de que pase la maquinaria de Limasam, es algo descabellado" y ha advertido al alcalde, Francisco de la Torre, de "que esta campaña para exigir la limpieza llegará a todos los distritos de la ciudad, a cada barrio, para explicar a los vecinos que Málaga está sucia por la dejación de funciones del equipo de gobierno".

Pérez ha recogido el testimonio de residentes en el entorno de Plaza del Ejido. "Nos dicen que la mugre en el suelo siempre ha estado, que no se podan estos árboles con el consiguiente peligro de desplome de ramas (ya ocurrió el año pasado provocando daños a una mujer mayor que tuvo que ser atendida en Urgencias), que el parque no está en condiciones óptimas para su disfrute y, además, lleva semanas cerrado".

Por ello, Pérez ha pedido al regidor "que mime los barrios como la calle Larios, porque estamos dando una muy mala imagen de nuestra ciudad y se oponen a que los malagueños y las malagueñas tengan calidad de vida".

Además de la limpieza, el portavoz socialista ha pedido a la concejala responsable de Limasam "que se cumpla también con la recogida de enseres en la vía pública".

"Hace días un vecino de Cortijo Alto me mandó un vídeo porque han esperado más de tres semanas para que se recoja un mobiliario abandonado en una calle. El Ayuntamiento ha esperado a que los vecinos le saquen los colores al alcalde a través de las redes sociales. No se puede reaccionar a golpe de denuncia, los concejales y concejalas del PP tienen que trabajar en sus competencias. Esto nos pasa porque tenemos un gobierno del PP desde hace 27 años y le han perdido el pulso a la ciudad", ha zanjado.

Por su parte, Martín, que mantiene un contacto estrecho con varias comunidades de propietarios en el entorno de Plaza del Ejido, ha agregado que "las denuncias siempre son las mismas, no cambian. Suciedad, aceras levantadas, falta de poda y asfalto en mal estado". "De la Torre gana las batallas por aburrimiento y muchos vecinos ya están hartos. Pero desde el grupo socialista no vamos a cejar en nuestras demandas. Queremos para Plaza del Ejido el mismo mimo que calle Larios".

De igual modo, Martín ha explicado que "las demandas sobre el mal estado en este lugar ya se han debatido varias veces en el pleno por mociones del PSOE, pero el equipo de gobierno siempre ha dado la espalda".

Ha recordado que en los acuerdos de las iniciativas se pedían "limpieza en profundidad, nuevos bancos, fuentes de agua, podas y mantenimiento del arbolado que encontramos aquí. De hecho, la falta de tratamiento provocó la caída de una rama que cayó sobre una vecina, aunque afortunadamente ahora se encuentra bien".

Por último, Martín ha manifestado que "el cierre de esta plaza se debe a las peticiones del PSOE para que se lleven a cabo intervenciones de calado para mejorar el lugar. Pero no entendemos que se cierre esta plaza hace semanas y aún no se le haya metido mano. Los vecinos se han quedado sin parque y eso no lo entienden", ha concluido.